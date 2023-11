Podle informací Deníku kriminalisté prověřují starostu města Pavla Kopeckého (ODS). S největší pravděpodobností pro trestný čin porušení povinností při správě cizího majetku. U tohoto trestného činu se trestní sazba pohybuje od dvou až do osmi let vězení.

Co konkrétně se mělo stát, ale není jasné. Prověřování může souviset s městskými zakázkami. Nikdo ale nechce být konkrétnější. Zatím není jasné ani to, zda městu vnikla nějaká škoda, popřípadě ani to, jak vysoká.

Zdroj: Deník/Roman Martínek

Podle informací Deníku je to ale pravděpodobné a škoda se nyní vyčísluje. Její výše by pak mohla mít vliv i na případnou právní kvalifikaci. „Bohužel jsem podepsal mlčenlivost, proto se nemohu k věci vyjádřit,“ řekl Deníku místostarosta Golčova Jeníkova Jiří Brož (ODS).

Devětapadesátiletý starosta Pavel Kopecký nebyl v pondělí 13. listopadu k zastižení. Na radnici nebyl a nedostupný byl i jeho telefon. Vyjádřit se odmítla i právní zástupkyně radnice Aneta Tomová.

Vyslechli zastupitele

Podle informací Deníku si policie zvala k výslechu během uplynulých dní postupně všechny členy zastupitelstva. Deník některé z nich oslovil, ale ani oni se nechtěli k situaci kolem radnice vyjadřovat. Většina z nich se odkazovala na podepsanou mlčenlivost. Někteří z nich jen naznačili, že je situace zřejmě vážná. Policejní vyšetřování by mohlo podle nich vyústit i ve změnu ve vedení radnice.

Více informací by se veřejnost a obyvatelé města mohli dozvědět na jednání zastupitelstva ve středu 23. listopadu. Na tomto jednání bude zřejmě vedení radnice požádáno, aby zveřejnilo dílčí informace a vysvětlilo, co je vlastně předmětem policejního prověřování. Místostarosta Brož Deníku k tomu řekl: „Nejsem si jistý, že budeme konkrétnější, protože sami ještě nemáme od policie dostatek informací.“ Jednání zastupitelstva je veřejné.