Podle informací Deníku byl oním dealerem čtyřicetiletý Čech. Zadržen byl na čerpací stanici. Kriminalisté muže zadrželi a nakonec i obvinili ze zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a nakládání s omamnými a psychotropními látkami, za což mu hrozí trest od osmi do dvanácti let. Čin totiž spáchal ve velkém rozsahu.

Proto také případ spadl do kompetence krajských kriminalistů. Ti na muže podali k soudu návrh na uvalení vazby. V pátek 17. listopadu o ní rozhodoval Okresní soud v Havlíčkově Brodě. „Soud návrh akceptoval a muže do vazby poslal. Jako důvody soudce uvedl to, že obviněnému hrozí vysoký trest a na svobodě by mohl ovlivňovat svědky,“ sdělila Deníku mluvčí soudu Jana Panská.

Policie se ale nechce k případu jakkoli vyjadřovat. „V současné době nebudeme k případu zveřejňovat žádné bližší informace, abychom nemařili účel trestního řízení,“ konstatovala bez dalších podrobností policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková.

Kriminalisté na případu dál pracují. Co všechno zadržený muž policistům řekl, není jasné. Není ale vyloučené, že mohl odmítnout vypovídat.

Gram kokainu se na českém trhu prodává mezi dvěma a půl až pěti tisíci korunami, podle kvality. Cena za tři kilogramy se tak může vyšplhat až na deset milionů korun a víc. Pokud se celý případ dostane až k soudu, bude se jím zabývat Krajský soud v Hradci Králové.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni