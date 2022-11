Dle obvinění páchal trestnou činnost letos od září do října v Havlíčkově Brodě a ve Světlé nad Sázavou. „Začátkem září své příbuzné odcizil klíče, včetně klíče od osobního vozidla Škoda Octavia, které bez svolení vlastníka užíval i přes to, že věděl, že má vyslovený zákaz řízení motorových vozidel, který by mu měl skončit až v létě roku 2025,“ popsala policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Sbírka na údajně nemocného chlapce z Chotěboře byla od začátku výmysl

Muž také kradl v brodském obchodním domě, kde odcizil sluchátka a powebanku. „Dále vnikl do prodejny v Beckovského ulici v Havlíčkově Brodě, kterou prohledal a odcizil finanční hotovost a stravenky různých společností. Obdobná situace byla i v říjnu na Havlíčkově náměstí,“ pokračovala mluvčí.

Policisté zajistili věci, které mohly být použité při páchání trestné činnosti a muž je ve věznici. Hrozí mu, že tam zůstane další tři roky.