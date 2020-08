„Mohu potvrdit, že jsme přijali oznámení od občana a nyní provádíme šetření,“ informovala bez dalších podrobností havlíčkobrodská policejní mluvčí Stanislava Rázlová.

Podle informací Deníku Vysočina se trestní oznámení týká výstavby křižovatky a s tím souvisejícími problémy na okraji městyse, která komplikuje život především rodině Dymákových.

„Problém řešíme už několik měsíců a podle našeho názoru si s tím úřady příliš neví rady. Vedení městyse, se navíc chová arogantně a mstivě,“ uvedla Olga Dymáková.

Značka před domem

Starosta obce Václav Venhauer odmítá dlouhodobě spor komentovat. Hlavní problém vidí rodina v tom, že křižovatka k tamní průmyslové zóně neměla vůbec vzniknout. Podle Dymákových byla vybudována v rozporu s územním plánem. Když na to začala rodina upozorňovat, podal starosta na chotěbořský odbor dopravy žádost o úpravu dopravního značení, jehož součástí měla být i značka zákaz zastavení. Ta měla Dymákovým znemožnit parkovat před jejich rodinným domem.

„Byla to naprostá schválnost,“ míní Dymáková.

Starosta to tehdy zdůvodňoval tím, že jde o nebezpečné místo a značka je tam nutná. Po několikaměsíčních úřednických tahanicích nakonec odbor dopravy rozhodl, že je značka v křižovatce zbytečná. Starosta přesto v mezidobí nechal pro značku postavit sloupek. Navíc nechal v křižovatce umístit stopku, která tam také být nemá. Nyní je zakrytá plachtou.

„Starosta si opravdu dělá, co chce,“ upozorňuje Olga Dymáková.

Pokuta pro starostu

Spolu s manželem na postup radnice upozornila úřady a vyslovila názor, že umístění neschválených sloupků pro značky je o černou stavbou. Podle úřadů je ale vše v pořádku. Posoudit to budou muset ještě na kraji.

Policii by mohla zajímat i pokuta 50 tisíc korun, kterou starosta dostal za to, že odmítl spolupracovat s inspektory ze životního prostředí, kteří prošetřovali kácení a pálení dřevin pomocí pneumatik v chráněné oblasti. Pokutu místo starosty nakonec zaplatil městys. Policie by měla mimo jiné posoudit, zda šlo o osobní pokutu pro starostu a měl by ji zaplatiti ze svého, nebo jde o sankci pro městys.