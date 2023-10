Pro Petra Vencelidese a jeho právničku to byl důvod k tomu, požádat Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové o přezkoumání postupu policie a státního zastupitelství v Havlíčkově Brodě, a byli úspěšní. „Mohu potvrdit, že jsme podnět vyhodnotili jako důvodný. Po přezkoumání jsme zjistili, že odložení případu ze strany policie i státního zastupitelství bylo předčasné. Z toho důvodu jsme dali pokyn k tomu, aby bylo v prověřování případu pokračováno,“ řekl Deníku mluvčí hradeckého zastupitelství Pavel Bužga.

Petra Vencelidise rozhodnutí krajského zastupitelství potěšilo, ale z dřívějších zkušeností s orgány činnými v trestním řízení chce zůstat opatrný ve svých vyjádřeních. „Prozatím je třeba vyčkat, jak se situace bude vyvíjet, aby nedošlo k narušení průběhu vyšetřování. Takže zatím nebudeme zveřejňovat žádné informace v tisku,“ uvedl Vencelides.

Přeřízli nesprávný vývod

Při operaci v havlíčkobrodské nemocnici ženě lékaři přeřízli nesprávný vývod ze žlučníku, navíc ho špatně přišili a spojili s játry. V tu chvíli začala jejich postupná otrava. O tom ale lékaři neměli ani tušení. Kromě toho se jim podařilo zauzlovat střeva, takže pacientka měla problémy s trávením potravy, kterou musela přijímat přes hadičku zavedenou do těla přes nosní dírky.

„Bylo to obrovsky náročné i po psychické stránce. Nikdo pořádně nevěděl, co se vlastně v těle mojí ženy děje. Přišli na to až lékaři ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Těm se sice po několika měsících podařilo vyřešit problém se střevy, ale pro játra už bylo pozdě – byla naprosto zdevastovaná toxickou žlučí,“ popsal už dříve pro Deník Vencelides.

Žena se poté dostala do péče specialistů v IKEM Praha. Jedinou šancí na záchranu života byla transplantace jater. Dárce se pacientka dočkala v roce 2015. Jenže tělo nový orgán nepřijalo a žena zemřela.

Manžel podal na lékaře trestní oznámení. Jenže kvůli znaleckému posudku, který vyzněl ve prospěch lékařů, policie případ takzvaně odložila. Petr Vencelides policistům postupně předal několik znaleckých posudků, jejichž jednoznačným závěrem je, že lékaři pochybili a smrt jeho ženy je v přímě souvislosti s jejich pochybením.

Případem už se ale policie zabývat odmítala. „Případ prověřovali kriminalisté oddělení obecné kriminality územního odboru Havlíčkův Brod a v prosinci roku 2020 byla věc odložena. V lednu 2021 jsme spisový materiál předali včetně doručených dokumentů na příslušné státní zastupitelství,“ konstatovala tehdy policejní mluvčí na Vysočině Stanislava Rázlová Miláčková.

Případ ale otevřen nebyl. Nemocnice ústy své mluvčí Petry Černo opakovala, že za svými lékaři stojí.

