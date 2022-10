Policie po vandalovi pátrala. Dnes je už pomník čistý. Město Přibyslav nechalo pomník odborně opravit. „Udělali jsme to na základě konzultace s památkáři. Pomník očistil restaurátor speciálním přístrojem s pomocí horké páry,“ informoval místostarosta Přibyslavi Michael Omes. Jak dodal, je velké štěstí, že nápisy neznámý vandal vyvedl jen mastnou křídou, nepoužil fixu nebo sprej. To by se očištění pomníku notně prodražilo.