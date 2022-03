Pejchal tato tvrzení napsal do dopisu, který nazval jako „Námitka proti Ivo Novákovi“ a adresoval ho Okresnímu soudu v Jihlavě. Protože Pejchal poslal dopis z věznice v Břeclavi, zabývá se případem tamní soud. Ten taky řeší, zda by spíš než ve vězení, neměl být Pejchal v izolaci za zdmi některé z psychiatrických nemocnic. „Bez nového psychiatrického posudku si vůbec netroufnu tuto záležitost rozhodnout,“ konstatoval břeclavský soudce Oldřich Rezek.

Pejchal kvůli zmíněné námitce čelí dalšímu trestnímu stíhání pro přečin křivého obvinění. Za to mu hrozí trest od jednoho do pěti let. Pejchal odmítl na policii k obviněním vůči státnímu zástupci vypovídat. „Všechny osoby, kterých se to týkalo, včetně státního zástupce, popřely, že by se podílely na šíření omamných látek či zneužívání dětí. Vzhledem k tomu, že obviněný nepředložil žádné důkazy, které by jeho informace potvrdily, nezbylo než uzavřít, že pravdivé nebyly,“ napsal v odůvodnění obžaloby břeclavský žalobce Lukáš Bábík.

Soudce Rezek nakonec musel hlavní líčení odročit na neurčito, protože bude čekat na nový psychiatrický posudek. Obdobné posudky už má Pejchal za sebou z předchozích trestních kauz. Znalci se pokaždé shodli, že Pejchal prokazatelně trpí duševní poruchou, konkrétně smíšenou poruchou osobnosti a nezralou sexualitou. Podle znalců jsou ale tyto poruchy trvalého rázu a léky je nelze příliš ovlivnit. Ani jedna z těchto chorob podle znalců neměla vliv na jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti, což znamená, že byl plně trestně odpovědný. Znalci ani nenavrhovali žádný druh ochranného léčení.

Jednačtyřicetiletého Pejchala Okresní soud v Jihlavě pravomocně odsoudil na jednadvacet měsíců za opakované obtěžování dívky i jejich rodičů, kterým měl i přes soudní zákaz posílat nevhodné a obtěžující dopisy. Nezastavilo ho ani to, že byl tou dobou ve vazbě. Celkem by měl ve vězení strávit sedm let a tři měsíce. Pět a půl roku dostal už v roce 2017 za obtěžování se sexuálním podtextem několika dívek. Jedné z nich bylo teprve deset let.

Pejchal si trest odpykává ve věznici Břeclav, odkud přicházejí připomínky k jeho občasným neadekvátním slovním reakcím a požadavkům. Vinu za předchozí odsouzení neakceptuje a trest považuje za nespravedlivý. Povinnosti vězně ale dodržuje a nad rámec se zapojuje i do úklidu společných prostor.