Když si šla Šárka Gajdzioková z Křižanova na Žďársku vyměnit do banky ve Velkém Meziříčí poškozenou bankovku, netušila, že to skončí potyčkou s policisty, soudním sporem a hrozbou až čtyř let vězení.

Neobvyklým případem se v čtvrtek 6. ledna začal zabývat Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou. Na lavici obžalovaných měli usednout sedmapadesátiletá Šárka Gajdzioková, její sedmašedesátiletý přítel Karel Homola a třiatřicetiletý syn Jaroslav. Neusedli, protože ani jeden z nich k soudu nepřišel. Gajdzioková se jako jediná omluvila s tím, že je dlouhodobě nemocná, u soudu by ale být chtěla. Soudkyně Ilona Moučková nakonec rozhodla, že se bude hlavní líčení konat v nepřítomnosti obviněných.

Gajdziokové a Homolovi hrozí až čtyři roky za trestný čin násilí proti úřední osobě a Jaroslavu Gajdziokovi tři roky za vyhrožování úřední osobě. Všichni jsou ještě obviněni z výtržnictví.

Podle obžaloby Gajdzioková a její syn nejprve na konci loňského ledna vulgárně nadávali policistovi Danielu Kružíkovi během silniční kontroly. „Syn paní Gajdziokové řval, že mu za chvíli končí podmínka a pak mne rozbije. Chápal jsem to jako výhrůžku. Padala i další sprostá a vulgární slova. Paní Gajdziokovou jsem jako řidičku vozidla vyzval, aby předložila doklady, ale naprosto nás ignorovala. Dokladů jsme se nedočkali,“ popisoval u soudu policista Kružík. Ten potvrdil, že se s obžalovanou Gajdziokovou a jejími příbuznými dlouhodobě zná. „V minulosti jsme řešili desítky nejrůznějších stížností, které byly většinou neoprávněné,“ podotkl Kružík.

Šli si v Meziříčí vyměnit bankovku, odvedli je v poutech jako by banku přepadli

Jednou z nich, kterou ale policista nezmínil, byl i incident, kdy si Gajdzioková před několika měsíci v Křižanově sedla do policejního auta, kterým přijel Kružík před svůj dům a zapomněl služební auto uzamknout. Gajdzioková tím chtěla upozornit na to, že policisté podle ní ve službě zahálí. Než si policisté nezvané osoby všimli, uplynulo více než třicet minut. Bizarní situace se nakonec řešila jako přestupek Gakjdziokové. Pokutu dostala mimo jiné za zesměšnění policistů.

Napětí mezi aktéry pak vygradovalo loni 3. února dopoledne na pobočce banky ČSOB ve Velkém Meziříčí. Gajdzioková si tehdy s přítelem Karlem Homolou přišla vyměnit poškozenou bankovku. Jenže úřednice za přepážkou jim oznámila, že musí bankovku odeslat na kontrolu, teprve poté dostanou jinou. Gajdziokové se to nelíbilo a trvala na vrácení bankovky. Její neodbytnost skončila přivoláním policejní hlídky a následným konfliktem. „Paní chtěla odejít z banky na záchod, ale to bylo až poté, co jsem ji upozornil, že je zadržená, a zůstane na místě. Chovala se vulgárně a agresivně. Rukou mne praštila do hrudi. Když se přesto snažila silou dostat z banky, použili jsme hmaty a chvaty,“ popsal Kružík.

Totéž potvrdil i jeho kolega, který na místě zasahoval. Gajdziokovou policisté povalili na zem, přestože měla levou ruku v sádře. Homola se ji snažil pomoci, ale i jeho policisté zpacifikovali a spoutali. Gajdziokovou vyvedli bez pout. Její přítel si pak stěžoval na to, že mu policisté při zákroku způsobili zranění na břiše.

Gajdzioková i její příbuzní na policii odmítli k oběma incidentům vypovídat. Už dříve ale Deníku Gajdzioková řekla, že zásah v bance považuje za nepřiměřený, protože měla ruku v sádře a nemohla tak nikoho napadat. Soud nechal během hlavního líčení přehrát video z banky. Ze záznamu je patrné, že se Gajdzioková skutečně snaží vší silou dostat přes policisty z banky ven. Teprve, když proti policistovi zvedla ruce a kladla aktivní odpor, skončila ihned na zemi. Nyní je na soudu, aby posoudil intenzitu odporu Gajdziokové a jejího přítele i oprávněnost policejního zákroku.

Policista Kružík u soudu také poznamenal, že už pracuje na jiné pozici v Jihlavě. Na dotaz soudu, zda to souvisí s obžalovanou Gajdziokovou, odpověděl, že v menší míře ano. „Pracuji v prostředí, kde se ke mně lidé chovají slušně,“ dodal Kružík.

Hlavní líčení bude pokračovat v únoru výslechem dalších svědků. Zda se dostaví i některý z obžalovaných, není jasné, stejně jako to, kdy padne verdikt.