Alžířan se vykutálel z podvozku kamionu na dálnici D1. Další dva Alžířany zadrželi policisté na základě telefonátu na dálničním odpočívadle. „Podle vzhledu obou mužů měl volající podezření, že by se mohlo jednat o migranty, což se potvrdilo,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková. Na místo hned vyrazila hlídka a oba muže zadržela. V podvozku kamionu se před několika dny ukrýval také migrant z Maroka. Podobných případů na Vysočině přibývá.

Ilegální migrace na Vysočině



* Rok 2020 - 97 migrantů národnost Turecko, Sýrie, Maroko, Írák, Afghánistán

* Rok 2015 – výrazně méně

* Rok 2020 cizinecká policie kontroly pobytu - 10 996

* Z toho na ubytovnách - 625

* Na pracovištích - 851 kontrol

* Ostatních kontroly - 9 520

* Od roku 2015 zadrženo celkem už 253 migrantů – Sýrie, Afghánistán, Irák, Turecko, Maroko



Zdroj: Krajské ředitelství policie Jihlava

Ve všech evropských státech aktuálně sílí obavy z nové uprchlické krize. Tentokrát v souvislosti s krizí v Afghánistánu. „Znepokojení z výrazné migrační vlny je namístě,“ varoval Vít Dostál, ředitel Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky.

Od roku 2015, kdy se válčilo v Sýrii, bylo podle policejní mluvčí Dany Čírtkové na území Kraje Vysočina zachyceno celkem 253 migrantů. "Nejčastěji se jedná o migranty ze zemí jako Sýrie, Afghánistán, Irák, Turecko, Maroko,“ informovala s tím, že pořadí zemí bylo zvoleno právě podle počtu zadržených migrantů.

Vlna migrace přes území Vysočiny podle Čírtkové stoupá a zase klesá. „V roce 2015 byl skokový nárůst migrační vlny a tím i zadržených migrantů. Poté počty zachycených migrantů klesaly. Od roku 2019 dochází v Kraji Vysočina k nárůstu tranzitní nelegální migrace, ale tento trend je celorepublikový,“ poznamenala. Že počty migrantů cestujících přes Vysočinu rostou, vnímá i senátor za Vysočinu Jan Tecl z Havlíčkova Brodu. „Nemám z toho nějaké obavy. Česko má dobře nastavenou migrační politiku a hlavně tito cizinci u nás nechtějí zůstat,“ konstatoval.

Opačný názor na to má Pavel Chalupa z Havlíčkova Brodu. „Já tedy moc klidný nejsem. Zvlášť v současné době kvůli Afghánistánu. Migranti z téhle země nechtějí na západ. Chtějí u nás zůstat. Pochybuji, že někdo pozná hodného Afghánce od zlého talibánce. V tom já vidím nebezpečí a hrozbu do budoucna,“ prohlásil. Podobný názor má také Eliška Kubátová z Havlíčkova Brodu. "Chápu, že někteří prchají před válkou. Ale z Afghánců mám obavy, už proto, co se u nich děje," povzdechla si. Bývalý vojenský lékař Petr Charvát z Havlíčkova Brodu pracoval ve vojenské polní nemocnici v Bagramu a Kábulu. "Myslím, že například afghánským tlumočníkům bychom měli my Evropané pomoci. tak jak oni pomáhali spojeneckým jednotkám.Jinak je čeká krutý osud," poznamenal.

Hejtman kraje Vysočina Vítězslav Schrek zatím v ilegální migraci hlavně v souvislosti s Afghánistánem hrozbu nevidí. „Pokud by se něco takového objevilo, byli bychom informováni a pak by to byl úkol pro bezpečnostní radu kraje,“ konstatoval.

Nejčastější úkryt: na podvozku

V roce 2020 bylo na území Kraje Vysočina podle Čírtkové zachyceno 97 cizinců, což je víc než v roce 2015. „Nejčastěji pocházeli z Turecka, Sýrie, Maroka, Iráku a Afghánistánu,“ doplnila.

Migranti, které policie na území Kraje Vysočina zadržela, neměli zájem zůstat v Česku. Jejich cílem byl západ. Také u sebe neměli doklady. Jako dva zadržení migranti z dálničního odpočívadla. „Oba shodně uvedli, že přicestovali ze Srbska na podvozku nákladního vozidla. Když vozidlo na dálnici zpomalilo, sjelo z dálnice a zastavovalo v prostoru odpočívadla, tak z úkrytu podvozku vyskočili,“ doplnila Čírtková.

Zadržení migranti končí v policejní cele, kde procházejí i testem na covid. Následně putují do zařízení Vyšní Lhoty. To patří pod správu uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. Leží v Moravskoslezském kraji. Kapacitu má 220 míst.