Obžaloba se týká bývalého náměstka krajských silničářů Aleše Fučíka a podnikatele z jihu Moravy Miroslava Chytila. Obvinění ze zločinu zpronevěry si vyslechli již před osmi lety. Zatím poslední verdikt z letošního roku zněl – nevinni. Soud je zprostil obžaloby. Státní zástupce Kamil Špelda se ale proti tomu odvolal. Trvá totiž na jejich vině a chce, aby je soud poslal na několik let za mříže. „Jde o závažnou trestnou činnost, protože byla zpronevěřena nemalá částka z rozpočtu veřejné instituce. Takové jednání by se mělo tvrdě postihovat. Na druhou stranu lze vzít v úvahu, že se skoro celou částku podařilo zajistit,“ vysvětlil již dříve Špelda.

Oba muži naopak od začátku tvrdí, že nic protizákonného neudělali. Fučík se podle svých slov choval jako řádný hospodář a Chytil coby podnikatel potřeboval generovat zisk. „Aktuální rozhodnutí odvolacího soud nás překvapilo. Absolutně jsme nečekali, že se věc vrátí znovu do Jihlavy. V Jihlavě vždy udělali to, co po nich odvolací soud chtěl,“ uvedl obhájce Fučíka Rostislav Kovář. Soud podle něj své rozhodnutí nijak obšírněji během veřejného zasedání nezdůvodnil. „V soudní síni jsme byli asi deset minut. Konstatovali, že rozhodnutí jihlavského soudu je mimo jiné nepřezkoumatelné. Podrobněji by to měli zdůvodnit v písemném vyhotovení,“ dodal Kovář, který podotkl, že se na kauze vystřídalo už pět soudců a délka řízení se neúměrně protahuje.

Trestní oznámení podával bývalý hejtman Vysočiny Jiří Běhounek a ředitel krajského úřadu Zdeněk Kadlec už v roce 2012. Týkalo se to zakázek na měření hluku z let 2009 až 2011. Zakázky měly být podle oznamovatelů cenově neúměrně navýšeny, čímž měl kraj jako zřizovatel cestářů přijít o dva a půl milionu korun. Kraj tehdy za zakázky zaplatil přes tři miliony, ale ve skutečnosti si firmy fakturovaly pouze 623 tisíc korun. Rozdíl podle soudu putoval na soukromé účty obžalovaných.

Kriminalisté nakonec Fučíka i Chytila obvinili v červnu 2013 ze zločinu zpronevěry. První hlavní líčení se konalo v září 2014 a první nepravomocné rozhodnutí padlo v červenci 2016. Druhé pak 7. června 2018. Soud tehdy oba muže uznal vinnými. Fučík dostal tři roky s podmínkou na čtyři roky. Chytil dva roky se stejně dlouhou podmínkou. Kromě toho měli oba uhradit způsobenou škodu, tedy dva a půl milionu korun. Odvolacímu soudu se to ale nelíbilo a soud v Jihlavě musel kvůli kauze znovu zasednout v letošním roce. Nyní je jasné, že se chystá čtvrté kolo.