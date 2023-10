První případ se stal u prodejny Kaufland. Muži vystupovali jako hluchoněmí a žádal o příspěvek na organizaci pro neslyšící. „Přitom využil okamžiku, kdy měla žena otevřenou peněženku a předávala mu finanční příspěvek v částce dvě stě korun. Muž dokázal odvést její pozornost a z peněženky ji poté odcizil bankovku v hodnotě tisíc korun,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Stejný scénář se opakoval v prodejně Albert. Tam se mužům podařilo okradenému sebrat hned čtyři tisícovky.

Policisté se proto obracejí na veřejnost se žádostí o pomoc. Pokud by někdo poznal muže na fotografii a věděl, kde se aktuálně pohybují, nechť kontaktuje policisty na lince 158. „Současně se obracíme na osoby, které mohly v Havlíčkově Brodě 30. září přijít s těmito dvěma muži do styku a byli dotazováni ohledně příspěvku pro organizaci neslyšících, nebo pokud byli těmito osobami okradeni, aby kontaktovali Obvodní oddělení Policie České republiky Havlíčkův Brod, telefon: 974 271 651, e-mail: hb.oop.havlbrod@pcr.cz,“ doplnila Čírtková.

Policisté v této souvislosti upozorňují, že je potřeba být velice obezřetný a opatrný v případě, když vás někdo neznámý osloví na ulici a pod záminkou sbírky a žádá finanční prostředky, Lidé by měli vědět, jakým způsobem mohou probíhat podobné veřejné sbírky a jak se bránit podvodníkům.



Základní rada zní: Musíme v takových případech více předvídat a hlavně být obezřetní! Pokud nás někdo osloví se sbírkou, o které jsme nikdy neslyšeli, nebo máme podezření, že není něco v pořádku, můžeme toho, kdo peníze vybírá, požádat, aby nám předložil příslušné doklady. V praxi to znamená, že by nám měl ukázat kopii osvědčení příslušného krajského úřadu, které potvrzuje, že konání sbírky bylo řádně nahlášeno a povoleno, a také plnou moc od pořadatele sbírky s nacionály pověřené osoby, včetně údajů o právnické osobě, která sbírku pořádá. Zkontrolovat bychom si měli také pokladničku, která by měla být řádně zapečetěna.

Zdroj: Policie ČR