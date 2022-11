Tento týden u soudu zazněly závěrečné řeči. Žalobce Jan Fichtner navrhuje poslat Bureše do vězení nejméně na deset let. Jeho komplic Jiří Klement by pak měl dostat kolem osmi let. Obhajoba požaduje mírnější tresty, nebo zproštění obžaloby. „Navrhl jsem uznat oba obžalované dle obžaloby. Šlo o obchody s drogami v řádu milionů korun. Kromě toho požaduji v případě obžalovaného Bureše propadnutí zajištěných peněz a uložení peněžitého trestu kolem tří set tisíc korun,“ uvedl žalobce Fichtner.

Drogové doupě v Meziříčí zásoboval dědic milionového majetku

Policie Burešovi zabavila na účtech asi milion korun a kolem 200 tisíc v hotovosti. Vše by podle žalobce mělo propadnout státu, včetně dalších zajištěných věcí. Bureš i nadále zůstává ve vazbě.

Obhajoba sice navrhuje Bureše uznat vinným, ale pouze za mírnější trestný čin v sazbě od dvou do deseti let. Bureš se sice částečně k prodeji drog přiznal, ale pouze k mizivému počtu případů, než z čeho je obžalován. Obhajoba navíc zpochybňuje věrohodnost klíčového svědka Tomáše Nechyby, který je stíhán samostatně.

Policii chtěl ujet

O složitosti kauzy vypovídá i fakt, že si soud po přednesení závěrečných řečí nechal týden na rozmyšlenou. „Hlavní líčení bylo odročeno za účelem porady senátu,“ potvrdila mluvčí krajského soudu Klára Belkovová.

Bureš si podle žalobce založil kancelář v centru Velkého Meziříčí, odkud drogy prodával. Podle obžaloby nakupoval marihuanu nejméně od května 2018 a pervitin od ledna 2020 až do svého zadržení v červenci 2021. Marihuanu pravidelně odebíral hlavně od Nechyby. Scházeli se na autobusové zastávce ve Věžné nebo v Dolní Rožínce u zdravotního střediska či v Moravci. Nakoupit měl asi patnáct kilogramů marihuany. Vydělat si na tom měl asi 1,5 milionu korun. Nejméně jeden kilogram pervitinu pak měl od neznámého zdroje z Ostravy i jiných míst republiky. Výdělek měl činit asi dva miliony korun.

Drogové doupě přímo v centru Meziříčí: při zatýkání museli na dealera střílet

Bureše kriminalisté zadrželi loni 28. července u Velkého Meziříčí, když se s přítelkyní autem vracel z Ostravy. Policisté museli použít služební zbraň, protože se Bureš nehodlal vzdát a chtěl ujet. Údajně netušil, že jde o policisty. Důvod byl ale nasnadě, převážel třicet gramů pervitinu. Žalobce upozornil, že policisté vystřelili, až když se snažil obžalovaný na policistu najet. Ve správním řízení se ale nepodařilo prokázat, že by Bureš na policisty autem najížděl.

Burešovi hrozí vysoký trest nejen kvůli množství prodaných drog, ale i kvůli tomu, že už byl za drogovou trestnou činnost odsouzen. V březnu 2019 dostal podmínku. Ta mu měla skončit letos v září. Před zadržením se živil jako prodejce elektroniky.