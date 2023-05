Takzvaným trestním příkazem byl Cina za krádež a křivě obvinění odsouzen na dvanáct měsíců s podmínkou na dvaačtyřicet měsíců. Rozsudek nabyl právní moci 3. května. Tento rozsudek nyní potřebuje soud v Třebíči k tomu, aby mohl nad Cinou vynést rozsudek v případu loupeže.

Událost se stala letos 9. února v Nádražní ulici v Třebíči. Cina na obsluhu řval, ať mu dá peníze. Žena před ním ustupovala až nakonec upadla na zem. Cina si rozkročmo na ženu sedl a kuchyňským nožem jí naznačoval odřezání prstu na ruce a dožadoval se vydání jejích prstenů. Napadená žena mu ze strachu o život dala dva zlaté prsteny za sedmnáct tisíc korun. Na to Cina utekl.

Útok na obsluhu herny v Třebíči: chtěl prsteny, ženě vyhrožoval odřezáním prstu

Podle obhájce se Cina během loupeže choval jako smyslů zbavený, což popisovala i napadená žena. „U obžalovaného se nepotvrdila duševní porucha paranoidní schizofrenie. Čin spáchal plánovitě a s rozmyslem. Za své jednání je odpovědný,“ shrnula svůj odborný pohled na obžalovaného soudní znalkyně Marta Holanová.

Cina se k loupeži odhodlal poté, co údajně vyhrál několik stovek korun. Ty mu měl ale někdo v herně ukrást. Ocitl se tak ve svízelné situaci, protože neměl peníze na to, aby se dostal za svými dětmi a přítelkyní. Ještě před samotnou loupeží poškodil v herně plastovou krycí lištu a krycí plech akceptoru bankovek jednoho z automatů.

Kauzou se třebíčský soud zabývá od 10. května. Hlavní líčení pokračovalo i 15. května prostřednictvím videokonference z vazební věznice v Brně. Rozsudek by měl padnout 8. června dopoledne. Pachateli hrozí trest od dvou do deseti let.