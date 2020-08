Přesvědčila se o tom Hana Křepelová, která bydlí v Družstevní ulici ve čtvrti Horka Domky. Znovu našla v pneumatice stejný a umně zohýbaný hřebík, jako už se jí to přihodilo počátkem prázdnin. „Bohužel jsem s takto poškozenou pneumatikou dojela z Třebíče po dálnici D1 až do Prahy. Vezla jsem děti a vnuka. Došlo přesně k tomu, čeho jsem se tolik bála,“ vylíčila svůj nepříjemný zážitek.

Policie městská i státní už nějaký čas po pachateli pátrá. „Zatím však bez výsledku,“ konstatovaly shodně mluvčí.

Hana Křepelová jezdí do práce Znojemskou ulicí. Automechanik jí sdělil, že se takto poškozené kolo auta nevypustí hned, ale postupně. Řidička je z celé situace rozčarovaná čím dál víc. Nechce ani domýšlet, co by nastalo, kdyby se defekt kola projevil v plné rychlosti na dálnici.

Zohýbané hřebíky se v sídlišti, ale i na cyklostezce ze zahrádek směrem ke Slavicím objevují několik měsíců. Vyšlo to najevo, když Křepelová napsala na sociální sítě první naštvaný příspěvek v červenci. Řada lidí ho komentovala vlastními zkušenostmi, přidávali i fotografie. Mezi nimi Tomáš Pazderník. „Hned tři hřebíky jsem chytl cestou z Bezručovy ulice do sběrného dvora u komína. Oprava defektu mě stála 450 korun,“ sdělil.

Mluvčí městské policie Lucie Šerková uvedla, že strážníci stále sledují dění ohledně „hřebíkové kauzy“. „Zahrnuje to i kamerové záznamy. Zatím však nemáme nic,“ připustila s tím, že pokud někdo objeví hřebík v pneumatice, nechť se obrátí rovnou na policii.

KRITICKÁ KŘIŽOVATKA

Podle mluvčí republikové policie Jany Kroutilové se policisté zabývali hřebíkem v pneumatice na začátku července, přičemž podobné nepříjemnosti se měly dít o rok dříve ve Starči. „K tomu červencovému případu došlo v lokalitě ulice Družstevní před křižovatkou s ulicí Znojemská,“ upřesnila. Touto frekventovanou křižovatkou jezdí i Hana Křepelová a Tomáš Pazderník.

Krajská policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková uvedla, že se lze na případ dívat z pohledu přestupku proti majetku. Pak hrozí ve správním řízení na obci pokuta až patnáct tisíc korun. „Ale rovněž může policie takové jednání kvalifikovat jako trestný čin poškození cizí věci. Pak hrozí až rok vězení,“ zdůraznila. „Obojí v případě, že se bavíme o poničených pneumatikách. Jenže takový hřebík může spolknout třeba pes. Je to opravdu nebezpečné chování,“ dodala Čírtková.