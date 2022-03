Brutální napadení v Jihlavě: podívejte, co se stalo a jaký trest dostal útočník

/VIDEO/ Procházka noční Jihlavou nemusí být zrovna bezpečná. Přestože je centrum krajského města prošpikováno kamerovým systémem městské policie, některé lidi to od násilí stejně neodradí. Důkazem je případ surového napadení z loňského září, kvůli kterému stanuli ve čtvrtek 31. března před soudem dva muži z Jihlavy. Jeden odešel od soudu s výchovným trestem, druhý by měl jí do vězení na čtyři a půl roku.

Násilníci před soudem v Jihlavě. Vlevo David Šamko, vpravo Václav Baláž | Video: MP Jihlava

K napadení došlo vloni 10. září v ulici Matky Boží kolem deváté večer. Oba muži tehdy srazili na zem jiného člověka a několikrát do něj kopli. Jeden z útočníků pak oběti dupl na hlavu. Celý incident trval sotva dvacet vteřin a detailně ho zachytila jedna z bezpečnostních kamer. Deník Vysočina má záznam k dispozici, stejně jako ho měl soud. „Obžalovaný může být rád, že to nedopadlo pro poškozeného mnohem hůř. Následky mohly být mnohem tragičtější a bylo jen otázkou štěstí a náhody, že se tak nestalo,“ shrnula ve své řeči jihlavská soudkyně Dagmar Koutníková Trnková. Slova patřila osmadvacetiletému Václavu Balážovi z Jihlavy. Za těžké ublíženi na zdraví a výtržnictví má jít podle rozhodnutí soudu do vězení na čtyři a půl roku. Jeho šestatřicetiletý komplic David Šamko z Jihlavy, který se na útoku také podílel, ale nebyl tak aktivní jako Baláž, odešel s výchovným trestem. Za výtržnictví dostal 250 hodin obecně prospěšných prací. V jeho případě je rozsudek pravomocný. Dechberoucí příběh loutek. Diváci v Třešti tleskali scéně Čapkovců

Baláž ještě zváží, zda se odvolá, či nikoli. Přestože se k činu přiznal, trest se mu může jevit jako přísný. Jeho obhájce navrhoval mnohem mírnější postih. „Ano, cítím se vinen. Bylo to tak, jak je to popsáno v obžalobě a souhlasím i s právní kvalifikací,“ řekl Baláž soudu. Balážovi hrozil vysoký trest ve vězení od tří do deseti let. V minulosti byl navíc už šestkrát soudně trestán, z toho dvakrát za násilnou trestnou činnost. Baláž soudu slíbil, že už nikdy nic podobného neudělá. „Přestal jsem kvůli tomu pít i tvrdý alkohol,“ uvedl Baláž. Právě alkohol má na násilnosti v centru Jihlavy značný podíl. Baláž měl v době činu v krvi asi dvě promile alkoholu. Opilí byli i Šamko a poškozený. Ten utrpěl zlomeninu čéšky levého kolene, pohmoždění hlavy a kotníku. Kvůli tomu musel být opakovaně ošetřen v nemocnici a chirurgické ambulanci. „Vzhledem k tělesné konstituci obžalovaného, který váží 110 kilogramů, mohlo být dupnutí na hlavu pro poškozeného fatální. Z mého pohledu šlo o likvidační útok,“ nebral si servítky žalobce Ivo Novák. I on si ponechal lhůtu pro případné odvolání. Kauzou se tak ještě může zabývat Krajský soud v Brně.

