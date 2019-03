Havlíčkův Brod, Jihlava - Zakladatel dnes už zkrachovalé školy bojových umění pro bývalé vězně v Havlíčkově Brodě a boxerského klubu v Jihlavě Zdenek Vidocque, dříve Zdeněk Večerka se většinu loňského roku skrýval před policií i soudy, aby se vyhnul nástupu do vězení.

Zdeněk Vidocque. | Foto: Deník/ Roman Martínek

Nakonec byl dopaden loni v říjnu v Jihlavě a dodán do výkonu trestu, kde si začal odpykávat osmnáct měsíců za nejrůznější podvody a zpronevěry. K tomu musí ještě přidat dalších pět měsíců, které dostal ve středu 13. března u Okresního soudu v Jihlavě za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání za nenastoupení do výkonu trestu. Celkem by si tak měl jihlavský podvodník odsedět třiadvacet měsíců.