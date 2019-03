Násilím vnikl do chalupy, kde poškodil okno a dveře, vnikl do vnitřních prostorů, kde odcizil horské jízdní kolo v hodnotě kolem dvou tisíc korun. Předběžná škoda, která majiteli vznikla poškozením oken a dveří, byla vyčíslena na částku kolem šesti tisíc korun.

"Pachatelé se do rekreačních objektů vloupávají především přes zajištěná okna a dveře za použití násilí. Nejčastějším cílem je v rekreačním objektu zahradní nářadí, motorové pily, elektronika, kuchyňské nádobí, rybářské potřeby, starožitnosti, oblečení, potraviny a alkoholické nápoje. Prakticky pachatelé odcizí všechno co má nějakou hodnotu a lze to prodat. Dále také využívají chaty zvláště v chladném počasí k přespání. Škoda v těchto případech majiteli vznikne poškozením dveří popřípadě okna a zařízení chaty," říká policejní mluvčí Stanislava Miláčková.

Dopadení pachatele je podle policistů v případě vloupání do rekreačních objektů velmi obtížné, neboť majitelé často krádež zjistí až po delší době. Vlivem časové prodlevy dochází k poškození nebo zničení některých stop. Práci policistům znesnadňuje i to, že se v těchto lokalitách pohybuje menší množství osob, které by se mohly stát svědky vloupání a poskytnout policistům důležité informace.

"Majitelům chat a chalup doporučujeme, aby si zde nezanechávali v době nepřítomnosti cenné věci. Je vhodné objekt zabezpečit elektronickým zabezpečením a mechanickými zábrannými prostředky jako jsou například bezpečnostní zámkový systém, mříže, uzamykatelné okenice. Není dobré nechávat si u rekreačního objektu viditelně žebřík. Uklizené by měly být rovněž všechny věci, které by pachatel mohl při násilném vniknutí do objektu použít. Jedná se především o sekyry, nářadí a předměty, které je možné využít k páčení. Je vhodné rekreační objekt i v zimních měsících nepravidelně navštěvovat," radí policejní mluvčí. I uklizený sníh možného zloděje upozorní, že objekt rozhodně není dlouhobobě opuštěný.