Havlíčkův Brod - Běžná silniční konzrola, kterou policisté z obvodního oddělení Havlíčkův Brod prováděli v úterý 19. března okolo půl deváté večer v centru města, skončila skoro jako v akčním filmu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Archiv

Když policisté chtěli zastavit a zkontrolovat osobní automobil Ford Mondeo, řidič automobilu na pokyny policistů k zastavení vozidla nereagoval a začal před nimi ujíždět. Dojel až do ulice Jihlavská, kde havaroval. Při nehodě narazil do betonové podezdívky oplocení jednoho z tamních domů a do kamenného sloupku, který vyvrátil. Následně policisté ujíždějícího řidiče dostihli a zadrželi. Poté s ním provedli dechovou zkoušku na alkohol a orientační test na návykové látky. Oba testy byly negativní.