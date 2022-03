Jeho kolegyně a vlakvedoucí Andrea V. byla v době srážky v zadní části soupravy. „Po nárazu jsem upadla na zem. V tu dobu jsem měla jen naražené koleno a roztrženou silonku. Pomalu jsem se zvedala ze země a pomyslela jsem si, že asi někdo zatáhl za ruční brzdu. Když jsem pak ale viděla, že je vlak zlomený, bylo jasné, co se stalo,“ líčila Andrea V. Chvíli poté, co se snažila zorientovat, se jí udělalo špatně a pak už si jen pamatuje okamžiky v sanitce.

Postupně se začal zhoršovat i její psychický stav až do té míry, že musela s prací vlakvedoucí skončit. Snažila se vrátit, ale stále má problémy na nehodu nemyslet. „I teď, když o tom musím mluvit, se mi to celé znovu vrací,“ podotkla.

Nehody na kolejích za pět let na Vysočině: milionové škody i oběti na životech

Ve vlaku v době srážky cestovalo pět cestujících. Nikdo z nich se vážně nezranil. Hůř na tom byl řidič kamionu Josef Vajo, který vjel na přejezd na červenou. Kvůli zraněním ho musel vrtulník transportovat do nemocnice.

Svého řidičského selhání u soudu litoval. „Je to moje vina. Kdybych to mohl vrátit, tak bych to udělal,“ řekl Vajo strojvedoucímu i vlakvedoucí přímo do očí a za své chování se jim omluvil.

Za obecné ohrožení z nedbalosti mu hrozil trest od dvou do osmi let. I vzhledem k tomu, že u soudu bezvýhradně přiznal vinu a dosud byl bezúhonný, dostal trest na dva a půl roku s podmínkou na tři roky. „Proto, že jste jako řidič selhal, bude vám uložen i trest zákazu řízení všech motorových vozidel na tři roky,“ směřoval soudce Jan Doležal svá slova přímo k obžalovanému. Ten s trestem souhlasil a odvolávat se nebude. Odvolání se vzdala i státní zástupkyně, rozsudek je tedy pravomocný.

České dráhy, které škodu na vlaku vyčíslily na necelé čtyři miliony korun, musejí své nároky vymáhat po firmě, pro níž Vajo jezdil. Ten už zde jako řidič nepracuje. Není totiž schopen stále řídit, protože po nehodě má přetrvávající problémy s hybností levé ruky. Ty byly patrné i při jeho výslechu před soudem.

Nehoda ve Ždírci nad Doubravou na Havlíčkobrodsku se stala 27. března 2020 kolem sedmé hodiny ráno. Osobní vlak je z Hlinska do Havlíčkova Brodu. Po nárazu vykolejil, kamion zůstal stát na přejezdu. Příčinou vážné nehody bylo přehlédnutí výstražného signálu u přejezdu řidičem kamionu. Podle obžaloby se dostatečně nevěnoval řízení.