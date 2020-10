Další dvojnásobný smrťák a další podmínka. Dopravní nehody s více oběťmi jsou na Vysočině stále častější. Ve většině případů za ně mohou mladší řidiči. I když mají na svědomí více obětí, soudy je nechávají na svobodě. Hlavně proto, aby mohli pracovat a splácet pozůstalým po obětech milionové odškodné.

Po nehodě ve Vílanci na Jihlavsku řešil soud v Havlíčkově Brodě obrovskou rodinnou tragédii na silnici mezi Dolním Městem a Kejžlicí u Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku z loňského 13. dubna. Během jediného okamžiku tam při dopravní nehodě vyhasl život dvou lidí.

Podle rozhodnutí soudu ze čtvrtka 15. října za to nese vinu čtyřiatřicetiletý Martin Krajčovič. Byl to on, kdo v osudný okamžik seděl za volantem své Škody Octavia combi. Příčina nehody je dosud neznámá. Krajčovič s největší pravděpodobností kvůli nepřiměřené rychlosti nezvládl projet mírnou zatáčku, dostal smyk, vjel do protisměru a následně sjel ze srázu, kde přerazil strom.

Následky byly fatální. Jeho devětadvacetiletý kamarád a čtyřiadvacetiletá Krajčovičova manželka na místě zemřeli, a to i přesto, že byli připoutáni. Zranění utrpěla i řidičova dvouapůlletá dcera v dětské sedačce.

„Je mi líto, co se stalo. Bohužel si na nic nepamatuju,“ řekl u soudu Krajčovič, který se otci oběti omlouval přímo v soudní síni.

„Nejsem pomstychtivý, ale…“ nedokončil myšlenku viditelně rozpačitý otec. Soudu řekl, že pro ně byl syn jediným, navíc vymodleným potomkem.

„V jednom okamžiku jsme ztratili budoucnost. Žádné další dítě už jsme mít nemohli. Syn byl velkou oporou i pro svoji babičku, která ve svém životě už přišla při dopravní nehodě o svého manžela. Navíc to bylo v době, kdy byla v sedmém měsíci těhotenství,“ líčil soudu otec.

Podle svědků vjel Krajčovič do zatáčky příliš rychle. „Vzal to rovně, jako by tam žádná zatáčka nebyla. Pak sjel z toho srázu a jen jsem viděl létat stromy,“ popsal nehodu jeden ze svědků. Na místě se jich tehdy sešlo víc.

„Mám nedaleko dům a viděl jsem to jasně. V protisměru projela velmi rychle fabie. Možná se ji řidič v octavii lekl. Když letěl ze srázu, přerazil břízu a spadl na další strom. Lidem v autě jsme okamžitě pomohli. Řidič byl venku a ještě vysel na pásech, které jsme přeřezali,“ vzpomínal na okamžiky po nehodě svědek.

Martin Krajčovi byl za nehodu potrestán třemi roky s podmínkou na čtyři roky. Za volant nesmí usednout další čtyři roky a poškozeným musí zaplatit přes dva miliony korun. Nejvíc své dceři (992 587 Kč), která kvůli němu přišla o matku.

Soudce Jan Doležal poznamenal, že senát zvažoval i nepodmíněný trest: „Nakonec převážili polehčující okolnosti a to, že se obžalovaný potrestal sám, když mu v autě zemřela manželka a kamarád.“

Rozsudek není pravomocný. Krajčovič, který nemá námitky proti vině ani trestu, ještě zváží odvolání kvůli finančním nárokům poškozených. Zda odvolání podá, nebo ne, se podle obhájkyně rozhodne po konzultaci s pojišťovnou.