Havlíčkův Brod – V těchto dnech uplynul přesně rok od zmizení cestovatele Jiřího Váni z Havlíčkova Brodu. Po osmatřicetiletém zkušeném cestovateli bylo vyhlášeno pátrání loni 22. června poté, co se nevrátil do vlasti z cesty po bulharských horách. Vrátit se měl 18. června. Jenže se tak nestalo a od té doby o něm příbuzní ani kamarádi nemají žádnou novou zprávu.

Nikdo stále netuší, co se mohlo zkušenému cestovateli Jiřímu Váňovi stát. | Foto: Deník / archiv

„Nikdo si nechce připouštět to nehorší, ale je pravda, že už uplynul rok a nemáme o něm žádné zprávy. Vůbec nevíme, co se mu mohlo stát, ale naděje umírá poslední,“ svěřila se Deníku se svými pocity sestra cestovatele Marcela Prosová. Pátrání dosud nepřineslo žádný výsledek. Poslední stopa končí v horské chatě v pohoří Pirin, kde měl Váňa přenocovat z 3. na 4. června. Od té doby jako by se po něm slehla zem. Neozval se rodině ani kamarádům.

„Nic o něm nevíme, je to záhada. V loňském roce se do Bulharska vydaly tři skupiny, které se snažily něco zjistit, ale kromě toho, že rozdaly letáky a navázaly kontakt s místními úřady, nic o Jirkovi nezjistily,“ podotkl kamarád cestovatele Martin Vacík.

Letos v létě by se měli do Bulharska vydat znovu. Zatím ale není známý přesný termín.

„Co se mu stalo, se můžeme jen domýšlet. Nikdo ani vlastně neví, kde se pohyboval,“ připomněla Váňova sestra, která o svém bratrovi nemá už rok žádné informace. Neozvali se ani žádní noví svědci, kteří by mohli upřesnit místa, kterými Jiří Váňa procházel.



Váňa se do Bulharska vydal s kamarádem Tomášem Procházkou. Ten se ale musel kvůli zdravotním problémům nakonec vrátit do vlasti. Váňa se rozhodl pokračovat v cestě sám. Jeho známí předpokládají, že se s největší pravděpodobností vydal na túry v pohořích Pirin, Rila či Stará Planina. V horách Pirin se snad mohl pohybovat v okolí chaty Bezbog. Jedním dechem ale dodávají, že mohl jít prakticky kamkoli.

Váňa cestoval pěšky, ale mohl využít i jízdu vlakem. Na zádech měl asi pětatřicet kilogramů těžký batoh. Zaskočit ho mohlo i počasí, protože v té době ležel ještě v některých místech hor sníh. Vyloučeno však není ani to, že se mohl stát obětí trestného činu.

Jiří Váňa byl zkušený cestovatel, který má za sebou cesty po Blízkém i Dálném východě a Himálaji. Kromě českých úřadů vedou v patrnosti jeho zmizení i příslušné bulharské úřady a tamní policie. Informován byl i český zastupitelský úřad v Bulharsku, stejně tak Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Ani tyto úřady ale nemají o cestovateli z Vysočiny žádné nové informace.