Jihlava – Romský boss Andrej Líbal z Jihlavy je už šestým rokem na útěku před spravedlností. Pětačtyřicetiletý bývalý ředitel Svazu Romů a národnostních menšin ČR byl už v roce 2011 pravomocně odsouzen za loupež a porušování domovní svobody na čtyři roky do věznice s ostrahou.

Ilustrační foto | Foto: čtk

Jenže trest nikdy nenastoupil, navíc uprchl ze země. Podle informací Deníku nejspíš vede spokojený život v Anglii. Líbalovi v současné době hrozí další trest za prodej drog a neplacení výživného. Kauzou se po letech odkládání začal minulý týden zabývat Okresní soud v Jihlavě.

„Obžaloba byla podána už na podzim v roce 2010. Od samého počátku je celé trestní řízení vedeno jako proti uprchlému, proto se také protáhlo,“ konstatoval jihlavský soudce Zdeněk Chalupa.

Informace o pobytu odsouzeného nemá ani jeho obhájce. Soudy i policie se Andreje Líbala snaží sehnat marně už šest let. V policejní databázi hledaných osob jeho profil figuruje už od září 2011, kdy na něj soud vydal příkaz k dodání do výkonu trestu za loupež. Líbal ještě s jedním kumpánem v únoru 2010 napadli v bytě Petra H., který byl o rok později sám odsouzen za to, že v lese vařil pervitin. S baseballovou pálkou v ruce si tehdy na poškozeném vymohli jeho peněženku a plynovou pistoli. Líbal sice tvrdil, že šlo o přátelské setkání, ale i odvolací soud v Brně jim čtyřletý trest nakonec potvrdil.

Jenže Líbal, který má údajně vystudovanou vysokou školu, na nic nečekal a zmizel z republiky dřív, než se úřady stačily rozkoukat. Od března 2013 je pak na Líbala dokonce vydán evropský zatýkací rozkaz. Ale ani toto opatření nedostalo muže za mříže.

„Věc se zatím nikam nepohnula. Komunikujeme s Policejním prezidiem, která nám čas od času pošle zprávu, ale jinak nic,“ informovala soudní úřednice jihlavského soudu Markéta Táborská. Přestože je na Líbala vydán evropský zatykač, jeho profil nefiguruje v mezinárodní databázi hledaných lidí Interpolu.



V aktuální kauze, kterou začal soud řešit minulý týden, je Líbal obžalován z toho, že měl prodat pět dávek pervitinu Pavlu K. z Jihlavy. Ten u soudu přiznal, že od Líbala drogu koupil, ale tak maximálně jednou či dvakrát, navíc to nemuselo být za peníze, ale protislužbu.

„Už si to nepamatuju, je to dlouho. Tehdy na mě byl vyvíjen nátlak,“ snažil se celou věc bagatelizovat evidentně nervózní Pavel K.

Na výživném má pak Líbal podle obžaloby dlužit celkem přes 126 tisíc korun. Soudce Zdeněk Chalupa nakonec musel hlavní líčení odročit na červenec, protože se nedostavila jedna svědkyně.

Je pravděpodobné, že další hlavní líčení by mělo přinést i rozhodnutí ve věci. Pokud bude Líbal pravomocně odsouzen, neznamená to, že by šlo o definitivní verdikt. Pokud by se vrátil do země, mohl by požádat soud o znovuprojednání případu. V první řadě by ale musel nastoupit do vězení.

Podle informací Deníku se do Anglie odstěhovala větší část Líbalovy rodiny včetně matky. Bratr Ladislav byl odsouzen na šest let za týrání své manželky, kterou v roce 2011 napadl a způsobil jí zlomeninu žeber a spodiny lebeční.

Andrej Líbal měl v roce 2010 v rejstříku trestů celkem sedm záznamů, z toho tři pro násilnou trestnou činnost. V tomtéž roce byl potom i uznán vinným z přestupku proti občanskému soužití.