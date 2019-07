Bezpečnostní opatření policisté zahájí dnes a potrvají až do neděle 28. července. „Nejdůležitějším úkolem pro policisty bude po celou dobu trvání festivalu dohlížet na veřejný pořádek ve městě. Pěší hlídky budou monitorovat situaci na příchodových a odchodových trasách návštěvníků festivalu a dohlížet, aby nebyla ohrožena bezpečnost občanů nebo jejich majetku,“ sdělila policejní mluvčí Dana Čírtková.

Letos jsou v pohotovosti i policejní potápěči

Na pořádek budou dohlížet policisté pořádkové, dopravní, cizinecké i kriminální policie. „V letošním roce budeme využívat vlastní speciální monitorovací vozidlo. Monitorovací a záznamová technika, kterou je vozidlo vybaveno, nám umožní sledovat situaci ve stanovém městečku, ale také na místech, která jsou určena pro parkování účastníků festivalu. V případě potřeby budeme mít k dispozici také policejní potápěče, neboť v blízkosti zámeckého parku, kde se festival koná, se nachází vodní plocha,“ nastínila Čírtková.

„Hlídky budou působit především preventivně v centru města, kde by mohlo docházet k výtržnostem. Na odjezdových trasách z města pak budeme dohlížet také na plynulost provozu a budeme kontrolovat řidiče, zdali dodržují všechna ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích,“ uvedl k bezpečnostnímu opatření jeho velitel Richard Krejčí.

Dopravní policisté se pak zaměří především na kontrolu řidičů, jestli neusedli za volant pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Kromě toho čeká na motoristy i dopravní omezení. „Pravděpodobně bude v Zámecké ulici snížená rychlost. Vše upřesníme v průběhu dneška v závislosti na aktuálním stavu,“ komentovala Čírtková. K uzavření některé z přilehlých světelských ulic tak tedy pravděpodobně nedojde.

Parkování bude možné jen na vyhrazených místech

„V souvislosti s očekávaným příjezdem velkého množství motorizovaných návštěvníků do města upozorňujeme, aby lidé dbali pokynů policejních hlídek a neparkovali svá vozidla jinde než na místech, která jsou k tomu vyhrazená, a aby věnovali pozornost dopravnímu značení. Když zaparkují a vozidlo opustí, měli by jej řádně uzamknout a nenechávat uvnitř na sedadlech žádné cenné věci, které by mohly přilákat pozornost zlodějů,“ upozornil zástupce velitele bezpečnostního opatření Pavel Nováček.

Dále policisté upozorňují i na hrozící krádeže přímo v areálu Sázavafestu. „Festivaly jsou zloději a kapsáři vyhledávanou lokalitou, jelikož se na nich pohybuje velké množství lidí a samotným zlodějům toto prostředí může poskytnout velké množství anonymity,“ varoval David Linhart, vrchní inspektor Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina.

Na festival bez cenností

Zloděje mnohdy neodradí ani posílené policejní hlídky. „Proto bychom chtěli apelovat na všechny občany, kteří budou v nadcházejícím období podobné akce navštěvovat, aby dbali potřebné obezřetnosti a opatrnosti,“ podotkl Linhart a dodal, že není dobré brát na festivaly drahou techniku, platební karty nebo třeba příliš velkou finanční hotovost.

Kradlo se například i na nedávném Vysočina Festu. „Policisté řešili dvě oznámení. V prvním případě se jednalo o krádež hodinek a v případě druhém pak o zatajení nálezu ztraceného mobilního telefonu,“ zavzpomínal Linhart. „Mimo jiné se policisté po dobu festivalu zabývali i přestupky proti občanskému soužití a řešili přes 200 přestupků v dopravě a na úseku veřejného pořádku,“ doplnil.