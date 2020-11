„Věc ještě šetříme, máme podezření na přestupková jednání i dalších účastníků,“ potvrdil vedoucí městské policie Martin Kunc.

Taková je smutná realita: zatímco někteří dospělí by vzhledem k situaci nejradši nevystrčili nos z domu, mladí lidé to vidí jinak. Do školy nechodí, tak se potkávají venku a na všechna nařízení mnohdy kašlou. Sejdou se, roušky neřeší, rozestupy taky ne. A že mají jen jednu lahev pití nebo cigaretu? Tak se prostě podělí. Aktuální roční období, kdy je v pět hodin večer tma, jim naprosto vyhovuje.

Lidé si na chování mladých stěžují, spíše ale jen na sociálních sítích než u policistů. Například Městská policie v Jihlavě eviduje zatím minimálním počet oznámení na podobné chování. Když už situaci řeší, přichází v první řadě výzva k dodržování pravidel. „Pokud lidé neuposlechnou, jedná se o porušení pravidel nouzového stavu, které je řešeno pokutou nebo oznámením správnímu orgánu,“ vysvětlil zástupce ředitele Stanislav Maštera.

I třebíčští strážníci dostávají stížnosti na neukázněné mladistvé jen v ojedinělých případech. Když už se tak stane, okamžitě sledují kamery v lokalitě a na místo vyjíždí hlídka. Občas strážníci narazí na skupinku mladých i v rámci pochůzky. „Postup řešení situace se vždy váže na konkrétní případ,“ zdůraznila zástupkyně ředitele Lucie Šerková.

Zatímco v Jihlavě se mladí prý schází zejména na hradbách, třeba ve Žďáru nad Sázavou si oblíbili skatepark. „Ten byl po dohodě s provozovatelem uzavřen. Několik dnů jsme tam následně museli intenzivně dohlížet, děti do skateparku neustále vstupovaly,“ vzpomněl Kunc s tím, že však nešlo o žádné větší shlukování. I když podle žďárských strážníků nyní mládež opatření dodržuje, jsou místa, kterým strážci zákona věnují zvýšenou pozornost.

O tomto nešvaru ví i na radnicích jednotlivých obcí a měst. Starostové ale nemohou suplovat roli rodičů a posílat jednotlivé děti domů. „O víkendu jsem večer projížděl přes městys a viděl několik skupinek. Snad v každém temném místě byla jedna parta,“ sdělil minulý týden jeden ze starostů, který si nepřál být jmenován.

Krajský hygienik Jiří Kos však shlukování mladých jako extrémní hrozbu pro šíření viru nevidí. „Je to ale problém, když se mezi nimi objeví někdo, kdo virus má,“ řekl s tím, že děti často nemají vůbec žádné příznaky. „Šíří to, aniž by se o tom vědělo. Mohou to pak od něj chytit třeba prarodiče,“ varoval závěrem.