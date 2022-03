Kováč se v plném rozsahu přiznal a sám se odvolávat nebude, tuto možnost ale ponechal svým příbuzným, kteří mají podle zákona také možnost odvolání podat. Hlavní líčení navíc provázelo naprosto mimořádné rozhodnutí předsedy senátu Zdeňka Chalupy. Vzhledem k psychologickému profilu obžalovaného Chalupa rozhodl, že strany řízení na sobě nemusí mít taláry, které jsou jinak neodmyslitelnou součástí každého soudního řízení. „Bylo to mé rozhodnutí, které mělo přispět k tomu, aby se obžalovaný necítil ničím stresovaný. Podle znalců je sice schopen vnímat smysl trestního řízení, ale jeho povaha je taková, že ho lidově řečeno rozhodí každá maličkost. Myslím, že to bylo správné rozhodnutí, byť jsem ho použil vůbec poprvé,“ okomentoval smysl opatření soudce Chalupa.

Devatenáctiletý Kováč má podle soudu na svědomí obtěžování několika dívek a žen. Nezávažnější incident se stal loni 30. března kolem půl páté odpoledne na hradebním parkánu poblíž obchodního centra v Jihlavě. Zezadu tam napadl dvanáctiletou dívku, která šla nic netušíce kolem. „Oběma rukama ji chytil nad pasem, začal ji proti její vůli líbat na krk a osahával ji přes oblečení na intimních místech. Zároveň dívku pevně držel, aby se mu nevysmekla,“ popsal závažnost chování devianta státní zástupce Ivo Novák. Kováč dívku pustil a utekl až když její kamarádka začala křičet, že zavolá policii.

V květnu pak Kováč napadl osmnáctiletou dívku v parku v Brněnské ulici poblíž jihlavské zoologické zahrady. Dívku měl osahávat a sprostě jí nadávat. Z místa sice utekl, ale nedlouho poté byl zadržen hlídkou městské policie.

Vykradl i dům

Za pohlavní zneužití a výtržnictví mu hrozil trest od jednoho do osmi let. Po incidentech s dívkami byl obviněn a propuštěn na svobodu. Slíbil totiž, že s takovým jednáním přestane. Sexuálnímu násilí se sice vyhnul, ale přestože byl v podmínce, vlezl do dvou domů v Jihlavě, kde ukradl jízdní kolo a sekačku. Kromě toho si vzal bez zaplacení oblečení v jednom z obchodů a kamarádku okradl o mobilní telefon.

U soudu se Kováč choval podivně až zmateně. Soudce proto nařídil znalecký posudek, zda je vůbec schopný účastnit se hlavního líčení. Podle znalců toho sice schopný je, ale jeho psychika je labilní.

Kováč se ke všemu přiznal. Dívky údajně napadal proto, že je to jeho způsob, jak takzvaně sbalit holku. Kradl údajně proto, aby měl dárky pro kamarády.