Vysočina - Před Okresním soudem v Pelhřimově ve středu stanul známý pražský sexuolog Petr Weiss. Obžaloba ho viní z toho, že loni v září na Pelhřimovsku zavinil dopravní nehodu, při níž zemřeli dva lidé a další cestující byla těžce zraněna.

Dvaašedesátiletému lékaři hrozí za usmrcení z nedbalosti trest až na šest let a zákaz řízení. Poškozená rodina pak po Weissovi požaduje vysoké odškodné, přes dvacet milionů korun.

Soudce Jiří Zach sice během prvního hlavního líčení dokončil dokazování, ale hlavní líčení nakonec odročil na 18. října. Zaznít by měly závěrečné řeči a padnout rozsudek. Ten si ale Weiss osobně nevyslechne. Požádal totiž soud, aby rozsudek vynesl v jeho nepřítomnosti.

Ke sředečnímu jednání Weiss dorazil se dvěma obhájci a soudními znalci. Samotný výslech obžalovaného trval jen několik minut. Weiss řekl, že je mu líto, co se stalo, ale že si na osudný střet nepamatuje.

„Tehdy jsem jel z práce na Vysočinu na chatu. Normálně jezdím jinou cestou, ale kvůli objížďce jsem jel jinudy. Kvůli amnézii po otřesu mozku si pamatuji jen to, že jsem vjel do zatáčky. Potom až příjezd záchranářů a víc nic,“ konstatoval Petr Weiss. Ještě dodal, že v době nehody v sobě neměl alkohol ani nebyl ovlivněn žádnými léky.

Tragická nehoda se stala loni 16. září mezi Rynárcem a Houserovkou na Pelhřimovsku.

Weiss tehdy řídil auto Jaguár XF, s nímž jel od Rynárce a v zatáčce se střetl s Fordem Focus. V něm seděly tři osoby. Pětapadesátiletý řidič na místě zemřel, jeho pětadvacetiletá dcera, sedící na zadním sedadle za řidičem, podlehla zraněním v nemocnici. Těžce zraněna byla rovněž devětačtyřicetiletá manželka řidiče na předním sedadle.

Podle znalců byla příčinou smrti řidiče přetržená aorta. U jeho dcery pak poranění mozku. Znalci u soudu shodně potvrdili, že mladá žena nebyla připoutaná, což podle nich vedlo ke smrtelným zraněním. U dcery to bylo poranění mozku po nárazu hlavy do konstrukce auta. Svým tělem pak narazila do sedačky řidiče, čímž mu vzniklo smrtelného zranění. „Kdyby byla spolujezdkyně na zadním sedadle připoutaná, s největší pravděpodobností by oba přežili,“ potvrdil soudní znalec Zdeněk Šenkýř. Mohli by utrpět obdobná zranění jako přeživší spolujezdkyně na předním sedadle. Podle znalců měla zranění odpovídající působení bezpečnostních pásů na tělo.

Není jasné, proč vlastně k nehodě došlo. Podle obžaloby se Weiss dostatečně nevěnoval řízení. Přeživší účastnice nehody vypověděla, že její manžel jel ve svém jízdním pruhu, když mu z ničeho nic z levé strany zkřížilo cestu velké černé auto. U soudu též zaznělo, že ve fordu byla nainstalována přední kamera, která měla nehodu zaznamenat.

Znalci, kteří vypracovávali posudky na žádost Weisse, uvedli, že stav silnice, a především krajnice, je v místě nehody pastí pro řidiče. Silnice totiž nemá plynulý přechod mezi vozovkou a krajnicí, ale třiceticentimetrový schod, který v kombinaci s protismykovým systémem jaguáru způsobil, že při snaze řidiče vrátit se zpět na silnici způsobil jeho vymrštění do protisměru. „S takovou záludností jsem se za svou praxi ještě nesetkal. Místo by mělo být označeno odpovídající výstražnou značkou,“ uvedl znalec Jindřich Šachl.

Z vyjádření znalců se tak může zdát, že za nehodu a tragický následek vlastně nemůže obžalovaný Weiss, ale špatný stav silnice a to, že spolujezdkyně nebyla připoutaná. Jenže prvotní příčinou nehody bylo to, že Weiss sjel ze silnice, kvůli čemuž strhl řízení doleva.

Proč? To Weiss nevysvětlil, respektive se odvolal na ztrátu paměti. Nakolik bude soud tuto obhajobu vnímat jako účelovou, by mohlo zaznít během rozsudku.

Zmocněnec poškozených Jan Cholenský ještě po soudu požadoval, aby nechal vypracovat posudek z biomechaniky.

Ten by měl podobněji popsat a vysvětlit, co se v autě dělo po nárazu, který katapultoval nepřipoutanou spolujezdkyni.

Soudce Jiří Zach ale tento návrh zamítl a hlavní líčení odročil. Petr Weiss při odchodu ze soudní síně nechtěl s novináři mluvit. I se svými obhájci rovnou opustil budovu soudu. Společně pak odjeli na čerpací stanici za městem, kde se rozloučili.

Weiss zůstal na místě pouze s jedním obhájcem, hovořili spolu u kávy.

Zanedlouho pro něj přijelo BMW, které řídila žena. Weiss se rozloučil s obhájcem, sedl si na místo spolujezdce a odjel.

Weiss neřídil, přestože by mohl. Řidičský průkaz totiž i nadále vlastní. Podle obhájce mu ho může vzít až soud. Ani to ale podle něj není jisté, protože by Weiss musel být pod vlivem alkoholu, drog, nebo by například muselo být auto v nevyhovujícím technickém stavu. Ani jedno se ale v tomto případě nestalo.