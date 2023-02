„Bohužel rozhodnutí Nejvyššího soudu a v něm uvedené závěry jsou závazné pro soudy obou nižších stupňů ve Žďáře nad Sázavou i odvolacího Krajského soudu v Brně. Nyní je potřeba vyčkat nového nařízení jednání, kde soudy budou nuceny přepočítat mzdu žalobkyně dle pokynu Nejvyššího soudu,“ uvedl k aktuálnímu a překvapivému rozhodnutí právní zástupce žďárské školy Martin Zobač.

Škola a její zřizovatel město Žďár nad Sázavou už musela Humpolíkové vyplatit necelé čtyři miliony korun po převratném rozhodnutí Ústavního soudu v roce 2016. Ten po vleklých tahanicích a odvoláních po soudech nižší instance nakonec rozhodl, že škola v roce 2007 s Humpolíkovou neoprávněně rozvázala pracovní poměr. Problém byl především v takzvaném řetězení smluv na dobu určitou. Všechny soudy nižší instance včetně nejvyššího ale tehdy rozhodly, že postup školy byl správný. Napoprvé to uznal i ten ústavní, ale v roce 2016 z ničeho nic otočil a konstatoval, že škola chybovala a pracovní smlouva Humpolíkové trvala dalších devět let. Celou dobu měla pobírat plat a škola jí ho musela zpětně doplatit. Za období od srpna 2007 do října 2017 to bylo zhruba 2,4 milionu korun. K tomu 1,5 milionu za úroky z prodlení. Celkem tedy necelé čtyři miliony korun.

Ředitel školy Jaroslav Ptáček to považuje za další ránu pro školu a prakticky za justiční podraz. „Paní Humpolíková proti škole vede několik žalob a žádá stále více peněz. Přestože během těch let byly všechny soudy na naší straně, vše se nakonec otočilo proti nám a připadáme si jako něčí dojná kráva,“ uvedl už dříve ředitel školy.

Špatný výpočet platu

Ten ve spolupráci s advokátem Lubošem Klimentem podal žalobu na stát, potažmo Ministerstvo spravedlnosti, kterou bude brzo řešit žďárský soud. Škola se domáhá vrácení všech peněz, které musela v této kauze vyplatit.

„Předpokládám, že i částku, o níž by mohla být ušlá mzda znovu přepočítána a vyplacena, bude moci škola uplatnit jako svůj nárok v nadcházejícím sporu proti státu,“ míní advokát Zobač.

Aktuální rozhodnutí Nejvyššího soudu padlo loni 20. prosince a k jeho zdůvodnění se pro Deník vyjádřil mluvčí soudu Petr Tomíček. „Názor soudu je takový, že soudy použily správný výpočet ušlého platu pouze pro období od 1. července do 30. září 2007. V následujícím období až do ledna 2017 ale měl být použit jiný mechanismus výpočtu pravděpodobného zisku, na který měla bývalá učitelka nárok podle tehdy aktuálních platných předpisů,“ okomentoval situaci Tomíček.

Jinak řečeno, soudy měly počítat například s navýšením mzdy za odpracované roky či nárůst platu podle pravděpodobného tabulkového zařazení. „Nový náhled zní, že je nutné při stanovení výše mzdy žalobkyně vycházet v každém období vždy z předchozího čtvrtletí, a to až do skončení jejího pracovního poměru. Předchozí rozsudky doposud zastávaly názor, že je nutné vycházet pouze ze čtvrtletí, které jediné předcházelo době, kdy žalobkyně neměla možnost vykonávat svůj pracovní poměr. Je to sice nepochopitelné, ale takové jsou závěry tohoto soudu,“ uvedl Zobač.

Deník oslovil i právního zástupce Humpolíkové Michala Janovce, ten se ale k věci odmítl vyjádřit s tím, že k tomu nemá od své klientky souhlas.

Kauza tak ani po více než patnácti letech nekončí, a vrací se tam, kde před lety začala, tedy k Okresnímu soudu ve Žďáře nad Sázavou.