„Podomní prodejci jsou pro naše obce neustálým problémem, ale vrchol všeho byl, když pod záminkou domluvených telefonických schůzek začala Sobíňov obcházet pofiderní dvojice od jednoho nejmenovaného prodejce energií, a to pod záminkou průzkumu trhu,“ rozhořčil se sobíňovský starosta.

Zavolal na ně proto policii. „Ta u nás byla hned dvakrát. Pánové se nechtěli nechat odbýt, byli arogantní a tvrdili, že tady mají domluvené schůzky,“ dodal Starý.

„V té době se ještě neřešil pohyb osob a nošení roušek. Protiprávní jednání jsme tak nezjistili. Osoby, kterých se oznámení týkalo, obcházeli místní údajně za účelem ankety. Doporučili jsme jim, aby podobné činnosti nechali na jinou dobu, protože za nouzového stavu je to velice nevhodné,“ sdělila policejní mluvčí Dana Čírtková.

Starosta si stěžoval i na vyšších místech. Případ se tak dostal až k hejtmanovi Vysočiny Jiřímu Běhounkovi. „Kraj však v této věci nemá žádné kompetence,“ podotkla mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

Seniory varuje i třebíčská charita

Jinde v kraji prý policisté podobná oznámení nepřijali. Před „šmejdy“ však varuje i třebíčská Charita. „Bohužel jsme se v těchto nelehkých dnech setkali s informací, že se seniory, nejvíce ohroženou skupinu lidí, pokouší kontaktovat různí prodejci, takzvaní šmejdi. Snaží se využít jejich důvěry a situace. Buďte proto obezřetní vůči neznámým lidem,“ upozornila Marie Paločková z Oblastní charity Třebíč.

Varování se objevilo i ve facebookové skupině sdružující lidi z okolí Jihlavy. „Mým prarodičům na dveře zazvonil člověk s tím, že jim nese roušky a mají podepsat, že je převzali. Ukázalo se však, že děda podepsal změnu dodavatele energií. Už je to ohlášené na policii,“ svěřila se se svou zkušeností Kristýna Bojić.

K ostražitosti nabádá i jihlavský Energetický regulační úřad. Podle jeho zástupců podobných případů nyní přibývá. „Zprvu to byl jeden případ, nyní ale naše zkušenosti napovídají, že jich brzy budou stovky. Šmejdi se rychle učí. Ještě nedávno nechávali podepisovat lidi výkaz o návštěvě, který byl ve skutečnosti smlouvou. Nyní to má být formulář o převzetí roušky, ale opět je to lež. Vydávají se za zástupce velkých dodavatelů, kontrolory či podobně,“ uvedl za úřad Stanislav Trávníček.

„Nepouštějte si je do bytu, nic jim nepodepisujte, rozhodně je nenechte fotit si vaši fakturu nebo občanský průkaz,“ zrekapituloval Trávníček, jak se před jejich praktikami chránit.