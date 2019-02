Brno, Třebíč – Krajský soud v Brně zamítl odvolání padesátiletého Dušana Honse (dříve Daniela) z Třebíče.

Podle svědků získával Dušan Hons důvěru žen díky svému sex-appealu. | Foto: Deník/Roman Martínek

Ten se odvolal proti rozsudku jihlavského okresního soudu, který jej v březnu poslal na pět let do vězení. Rozsudek je tak pravomocný, a Hons bude muset v nejbližší době nastoupit výkon trestu. Ten by si měl odpykat ve věznici s ostrahou. Svým obětem, bude muset zaplatit přes milion korun.