„Za zvlášť závažný zločin vraždy hrozí obviněnému odnětí svobody od patnácti do dvaceti let nebo trest výjimečný,“ informovala už dříve krajská policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková.

Podle obvinění má mladík na svědomí život třiadvacetiletého kamaráda, otce dvou dětí ze stejného města. Podle policie šlo navíc o zvlášť surový a trýznivý způsob usmrcení. Oběť měla v těle minimálně jedenáct bodných ran. Čin se stal loni ve čtvrtek 17. března v lesní lokalitě zvané Koukalky v Chotěboři. Byla to první vražda toho roku na Vysočině.

Mladík obžalovaný z vraždy kamaráda v Chotěboři uctíval ďábla a zabíjel kočky

Policie tehdy zveřejnila, že tentýž mladík má na svědomí brutální napadení taxikáře, který mladíka vezl z Havlíčkova Brodu do Chotěboře v listopadu 2021. Mladík taxikáře napadl nožem během cesty. Muž se útoku s vypětím všech sil ubránil a zraněný utekl. Násilník ujel jeho autem. O pár kilometrů dál havaroval a byl dopaden. Policie navrhla mladíka poslat do vazby už tehdy, ale soud to zamítl.

„Původně jsme tento případ posoudili jako trestný čin loupeže s těžkou újmou na zdraví. I když byl v tomto případě podán soudu návrh na vazební stíhání tehdy ještě mladistvého pachatele, soud návrhu nevyhověl, a mladík byl za tento čin stíhán na svobodě,“ komentoval to loni šéf kriminalistů Pavel Kubiš. Mladík byl z pokusu vraždy obviněn až dodatečně na začátku roku 2022 po kompletním vyhodnocení znaleckých posudků. Přesto dál zůstal na svobodě. O pár týdnů později zavraždil kamaráda.

Boj na život a na smrt u Brodu: taxikář popisuje napadení za jízdy. Horor naživo

Deník s napadeným taxikářem přinesl exkluzivní rozhovor. „V Rozsochatci u hospody jsem uslyšel zvuk podobný zipu. Myslím si, že to byla chvíle, kdy z batohu vytáhl nůž, kterým mě o pár stovek metrů dál dvakrát bodl za jízdy do krku,“ popsal tehdy momenty hrůzy taxikář Michal Milichovský.

Následující události se podle něj seběhly v řádu vteřin a vyvrcholily bojem o život. „Prudce jsem zabrzdil, čímž klient přelétl zezadu na přední sedadla. Znovu na mě útočil nožem. Aby mě nebodl do břicha, chytil jsem nůž levou rukou za ostří, což vedlo k několikerým hlubokým řezným ranám,“ popsal taxikář. Mladík se zády zapřel o přední dveře a surově řidiče kopal do hlavy a trupu. „Bylo štěstí, že jsem nebyl připoutaný, to už bych tu asi nebyl,“ dodal Milichovský.