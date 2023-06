„Obžalovaný lékař zanedbal své lékařské povinnosti, dostatečně pacienta nevyšetřil, rezignoval na podrobnější vyšetření i zobrazovací možnosti lékařské vědy a nevzal v potaz informace o stavu pacienta. Obžalovaná pak jako radiologický pracovník špatně vyhodnotila rentgenový snímek,“ uvedla ve středu 14. června před Okresním soudem v Havlíčkově Brodě státní zástupkyně Jitka Fejtlová. Oběma lékařům hrozí za porušení jejich povinností trest od jednoho do šesti let a zákaz činnosti.

Pavel Bílek se rozhodl u soudu vypovídat. Pochybení však odmítl. Podle něj vůbec pacienta od posádky záchranné služby nepřebíral a neměl informace o jeho stavu. „Pacienta převzala sestřička, protože jsem byl tou dobou u jiného pacienta. Rovnou jsem ho nechal poslat na rentgen,“ hájil se Bílek.

CT vyšetření

Bratr zemřelého, devětašedesátiletý Fridolín Dunkel, lékaři vyčetl, že měl jeho zraněného bratra poslat na CT vyšetření, které by závažnost poranění odhalilo. „Z vyšetření pacienta jsem neměl dojem, že je potřeba udělat CT. Navíc byl neklidný, a v takovém případě by CT vyšetření nemělo smysl,“ reagoval Bílek.

Dunkel oponoval tím, že ho měli uspat a vyšetření udělat. „Stačil jeden telefonát do domova, aby k tomu dali souhlas. Šlo přece o záchranu života,“ namítl Dunkel.

Bílek podle obžaloby ale nevzal v potaz další příznaky vážnějšího poranění, než jen tržnou ránu na hlavě. František Dunkel měl na těle další poranění, navíc se pozvracel a byl dezorientovaný. „Zvracení nemusí být vždy známka traumatu. Dezorientovaný sice pacient byl, ale to se dá čekat, pokud je vytržen ze svého přirozeného prostředí,“ oponoval Bílek. U soudu několikrát zopakoval, že věřil, že když se pacient vrátí do domova kde byl zvyklý, určitě se zklidní. „Byl jsem přesvědčen, že v domově bude pod dohledem,“ vyjádřil se sedmatřicetiletý lékař Bílek.

Lékařka Atiová rentgenový snímek hlavy podle obžaloby vyhodnotila nesprávně jako negativní. „Zpětně je jasné, že k fraktuře došlo,“ přiznala Atiová. Podle ní ale v žádance o rentgen chyběly informace, že pacient spadl na hlavu ze schodů a další důležité informace. V takovém případě jak řekla by byla obezřetnější a zaměřila by se na konkrétní místo na hlavě. V tomto případě udělala celkový snímek hlavy.

„Pokud jde o pád na hlavu ze schodů, je lepší pacienta rovnou poslat na CT a nezdržovat se rentgenem, který krvácení do mozku neodhalí,“ uvedla Atiová. Podotkla, že s kvalitou rentgenového snímku byla spokojena, proto ho nebylo potřeba opakovat. Ani ona s pacientem nepřišla do kontaktu. Snímek dělal asistent a ona ho pouze vyhodnotila. Asistent u soudu sice řekl, že pacient byl neklidný, ale nemělo to podle něj vliv na snímkování. Nezdál se mu pouze jeden rentgen, ale nepřišel pokyn na jeho opakování.

„Já vám vinu nedávám, chyba je tam,“ ukázal bratr poškozeného během výslechu lékařky na obžalovaného Bílka.

Kdo pacienta přebral

Soud bude muset rozplést i to, co se odehrálo, když pacienta do nemocnice přivezla záchranná služba. Komu ho vlastně předávala. Běžné je, že v takových případech si pacienta od lékaře záchranné služby převezme lékař na urgentním příjmu. Jenže v tomto případě se zatím zdá, že ho přebírala sestra. Lékař záchranky u soudu řekl, že už si to nepamatuje. Na předávacím protokolu chybí podpis službu konajícího lékaře na urgentním příjmu. „Nedokážu si vysvětlit, proč tam ten podpis není,“ reagoval lékař záchranky, který podotkl, že v jejich zprávě byly všechny důležité informace o stavu pacienta i to, co se mu stalo a jak. Vážně zraněného pacienta tak zřejmě před odesláním na rentgen žádný z lékařů vůbec neviděl.

„Nechali ho na lehátku čekat na chodbě a vůbec se mu nevěnovali,“ je přesvědčený Fridolín Dunkel.

„Za našimi lékaři stojíme, protože v takovýchto případech jde vždy o složité medicínské záležitosti,“ vyjádřila se ke kauze mluvčí havlíčkobrodské nemocnice Petra Černo.

Soudkyně Kateřina Kerbrová hlavní líčení odročila na druhou polovinu července. Slyšeni by měli být další svědci a soudní znalci. Kdy padne verdikt, není jasné. Podle informací Deníku státní zástupkyně v obžalobě navrhuje pro oba lékaře podmínku a zákaz činnosti na asi dva roky. Bratr zemřelého požaduje po nemocnici tři sta tisíc korun jako odškodné.