Muž z Havlíčkobrodska si zdraví i finanční situaci léčil pervitinem

Kdyby devětapadesátiletý muž z Havlíčkova Brodu pervitinem léčil jen své zdraví, byla by to jeho věc, a nikdo by mu to nevyčítal.

Zoltan Kurej (uprostřed) v debatě s obhájcem a státním zástupce před jednací místností u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě. | Foto: Deník/Roman Martínek

„Jenže prodávat drogy je v rozporu se zákony,“ slyšel Zoltan Kurej tento týden od havlíčkobrodského soudce Jana Doležala. Na otázku, kde pervitin nakupoval, obžalovaný odpověděl, že pro něj jezdil do Prahy a Pardubic. „Jednou to bylo i v Havlíčkově Brodě,“ reagoval Kurej. Zdroj z okresního města se podařilo policii odhalit. V současné době má být ve vazbě, zaznělo u soudu. O koho jde, není zatím jasné. Spali s ní všichni. Soud za styk s dívkou potrestal zatím dva bratry z Brodu Kurej skončil před soudem kvůli prodeji několika dávek tvrdé drogy nejméně pěti lidem. V jednom případě vyměnil drogu za stavební materiál. Jeho klienti byli především z Havlíčkova Brodu, jeden pak z Nové Vsi u Světlé nad Sázavou. Za zločin mu hrozilo až deset let vězení. Kurej byl totiž za drogy v posledních třech letech odsouzen. Naposledy si odseděl dva roky. Z vězení vyšel v prosinci 2021 a nejméně od května následujícího roku už zase drogy prodával. Právě to mu vyčítal soudce. V rejstříku trestů má totiž Kurej za celý svůj život sedmnáct záznamů pro různou trestnou činnost. Nebýt toho, že se ke všemu přiznal, mohl skončit daleko hůř, než s čím od soudu nakonec odcházel. Kureje poslal soud do vězení na dva a půl roku. Trest by si měl odpykat ve věznici s ostrahou. Žalobce mu původně navrhoval až čtyři roky. „Nechtěl jsem drogy prodávat, ale vždycky mě nějak ukecali. Teď už s tím chci do budoucna definitivně skončit,“ dušoval se Kurej. Nevhodné chování kantorů na gymnáziu v Brodě. Deník zná postoj policie Rozsudek není pravomocný. Obžalovaný i státní zástupce si ponechali lhůtu na případné dovolání. Pokud odvolání padne, bude se ještě kauzou muset zabývat odvolací soud v Pardubicích.

