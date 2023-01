Na lavici obžalovaných skončilo sedm dozorců ze světelské věznice, z toho dvě ženy, kteří podle obžaloby za trest připoutali k mříži Alici V., která se chovala agresivně ve škole i při odvádění na celu. Měla kopat do zábradlí, vulgárně nadávat, vstupovat do osobní zóny dozorců a vyhrožovat jim. „Byť jsem u samotného incidentu nebyla, jsem přesvědčená, že se dozorci zachovali správně. Šlo o vysoce problémovou a nevyzpytatelnou odsouzenou. To, že poté nesepsali o události zápis, byla formální chyba,“ uvedla ředitelka věznice Myšičková.

Soud znovu řešil údajné mučení ve světelské věznici

Prostřednictvím videokonference byla slyšena i bývalá ředitelka Gabriela Slováková, která ale v době incidentu už ve věznici nepracovala. „Pokud vím, tak za mého vedení se podobné poutání k pevnému předmětu nepoužívalo,“ konstatovala Slováková, která později pracovala ve věznici v Kuřimi na Brněnsku.

Žádná pravidla

Myšičková u soudu uvedla, že na poutání nebyla v té době stanovena žádná pravidla. Ta se upravovala až po incidentu s Alicí V. „Museli jsme nastavit nová pravidla, protože hysterie dozorců po tomto incidentu byla tak vysoká, že odmítali odsouzené poutat úplně. Kromě toho máme personální problémy. Na jednoho dozorce nyní připadá sto padesát odsouzených,“ upozornila ředitelka světelské věznice.

Monstrproces s dozorci ze Světlé končí zproštěním viny, sál aplaudoval

Podle obžaloby dozorci Alici V. připoutali s roztaženýma rukama k okenní mříži a nechali ji tam několik hodin viset, aniž by si mohla dojít například na toaletu. Soud už jednou všechny obžalované dozorce v loňském roce zprostil viny. Odvolací soud v Pardubicích ale měl k rozhodnutí výhrady a vrátil kauzu do Havlíčkova Brodu. „Odvolací soud mimo jiné nesouhlasil s tím, že podle odůvodnění rozsudku se skutek nestal a naznačil, že by se ze strany obviněných mohlo jednat o protiprávní jednání,“ uvedl státní zástupce Lukáš Vodička.

Hlavní líčení by mělo pokračovat ve středu dalším dokazováním, závěrečnými řečmi a s největší pravděpodobností i vyhlášením v pořadí druhého rozsudku.