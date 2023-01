Státní zástupce Lukáš Vodička, který dozorce vinil z toho, že protiprávně připoutali jednu z odsouzených za obě ruce k okenní mříži, z čehož měla psychické i fyzické trauma, není s rozsudkem spokojený. Podle něj byla vina dozorců prokázána a navrhoval je uznat vinnými buď ze zneužití pravomoci úřední osoby, nebo z mučení. „S rozsudkem nesouhlasím. Podle mého názoru se soud nevypořádal se všemi důkazy i námitkami odvolacího soudu, proto jsem se na místě odvolal,“ komentoval rozsudek Vodička.

Soud s dozorci ze Světlé: ředitelka upozornila na vyšší agresivitu vězeňkyň

Rozhodnutí o odvolání žalobce pak vyvolalo mezi početným obecenstvem v soudní síni nespokojenost a na jeho adresu zazněla i vulgární slova. Obžalovaní ale odcházeli ze soudní síně viditelně spokojeni. „Samozřejmě, že se nám ulevilo,“ komentoval situaci jeden z obviněných. Oficiálně se ale nikdo z nich vyjádřit k rozsudku nechtěl.

V závěrečných řečech pak mluvili o tom, jak je kauza poškodila v pracovním i osobním životě, a že by už konečně chtěli mít klid. Ten ale zatím mít nemohou. Vzhledem k odvolání se znovu bude muset případem zabývat soud v Pardubicích. Ten už jednou zprošťující verdikt zrušil.

Předsedkyně havlíčkobrodského senátu Kerbrová ale v odůvodnění verdiktu konstatovala, že ani po dalším dokazování se na jejich původních závěrech nic nezměnilo. „Dozorci měli plné právo proti agresivní odsouzené zakročit. Bylo by absurdní čekat, až se něco stane. Kde jinde by měla platit přísná pravidla než ve věznici,“ shrnula celou věc Kerbrová.

Soud znovu řešil údajné mučení ve světelské věznici

Obhájci především po celou dobu procesu upozorňovali na problémové chování údajné poškozené, která byla známá svým agresivním chováním i patologickou lhavostí.

Inkriminovaný incident se stal v lednu 2020 poté, co odsouzená ztropila výtržnost ve školicím středisku. Během cesty se pak její nevybíravé chování stupňovalo. Kopala do zábradlí, vulgárně nadávala, na cele rozhazovala matrace a máchala před dozorci rukama. Kromě toho vstoupila do osobní zóny jedné z dozorkyň, což nakonec vedlo k tomu, že musela být připoutána za obě ruce k mříži, aby se zklidnila. Když ji chtěli dozorci po dvou hodinách odpoutat, chovala se dál agresivně. Připoutána byla na další hodinu a půl. Během toho se pomočila a moč si musela po sobě uklidit. Podobně se ale chovala i v jiných věznicích. Podle jednoho z obhájců například zdemolovala celu ve věznici v Praze – Ruzyni.