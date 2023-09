Měli údajně mučit vězenkyni: soud v Brodě opět zprostil viny dozorce ze Světlé

Žalobce Lukáš Vodička to viděl jinak. „Já to jako konec vězeňství v Čechách nevidím. Pokud si budou příslušníci vězeňské služby plnit povinnosti, jak mají, tak nemusí být obavy, že by byli kriminalizovaní,“ komentoval to Vodička.

V kauze jde již o třetí verdikt. V předchozích dvou soud v Havlíčkově Brodě dozorce vždy zprostil obžaloby. Odvolací soud v Pardubicích ale kauzu pokaždé vrátil zpět do Brodu. Tentokrát podali odvolání všichni obžalovaní. „S rozsudkem samozřejmě nikdo z nás nemůže souhlasit. Zdejší soud se musel držet nějakého právního názoru odvolacího soudu,“ dodal Kopřiva.

Na Ježíše: žena u soudu ukázala, jak ji dozorci ve Světlé údajně připoutali

Státní zástupce Vodička si i přes odsuzující rozsudek nechal lhůtu na případné odvolání. „Obžalobu jsem podával pro zločin mučení a nelidského zacházení. Soud to změnil na zneužití pravomoci a trochu pozměnil popis skutku, proto jsem si nechal lhůtu na případné odvolání,“ vysvětlil Vodička.

Dozorci měli odsouzenou Alici Večerkovou připoutat k okenní mříži poté, co se měla chovat agresivně ve školicím středisku a na cele. „Poškozená se nechovala tak, aby dozorci museli přistoupit k připoutání jako donucovacího přestupku, navíc na dobu delší než dvě hodiny, jak jim to určuje řád,“ uvedla soudkyně Kateřina Kerbrová s tím, že podrobnější zdůvodnění bude v písemném rozsudku.

Video: Dozorci před Okresním soudem v Havlíčkově Brodě.

Zdroj: Deník/Roman Martínek

Dozorci v závěrečné řeči kritizovali délku soudního řízení, a z toho pro ně plynoucí finanční i psychické problémy.

„Skutečně nechápu, co tady ještě po třech letech děláme,“ řekl soudu jeden z obžalovaných.