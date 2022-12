Sedm dozorců, z toho dvě ženy, podle obžaloby připoutali takzvaně na „Ježíše Krista“ jednu z odsouzených k okenní mříži a nechali ji tam několik hodin viset, aniž by si mohla dojít na toaletu.

Soud už jednou všechny obžalované zprostil viny. Odvolací soud v Pardubicích ale měl k rozhodnutí výhrady a vrátil kauzu do Havlíčkova Brodu. Obnovené hlavní líčení se konalo ve středu 30. listopadu.

Dozorci ze Světlé musí kvůli údajnému mučení vězenkyně znovu k soudu

Před soudem nově vypovídala zaměstnankyně věznice, která pracuje jako asistentka ve školicím středisku, kde k incidentu došlo. „Odsouzená za mnou ten den přišla do kanceláře. Chtěla vědět, jestli dostane neomluvenou hodinu. Řekla jsem jí, že to s ní řešit nebudu, a vyzvala jsem ji, aby odešla,“ uvedla svědkyně s tím, že ničeho dalšího svědkem nebyla.

Soudkyně Kateřina Kerbrová chtěla vyslechnout také všechny obžalované. Většina z nich ale odmítla vypovídat. S výslechem souhlasily pouze dvě dozorkyně. Obě ale nevypověděly nic nového, pouze zopakovaly to, co už dříve před soudem řekly.

Podle nich se odsouzená Alice Večerková chovala agresivně ve školicím středisku, kam přišla pozdě, a vzpurná až agresivní byla i po cestě do cely. Protože odmítala uposlechnout výzvy dozorců, rozhodli se ji uklidnit tím, že ji připoutali, což je plně v jejich pravomoci.

Odsouzenou, která obvinila dozorce ze Světlé z mučení, v dětství týral otec

Večerková u soudu řekla, že ji dozorci ponižovali, připoutání jí působilo bolest, a z toho všeho se nakonec pomočila. Lékař u ní nezjistil žádné zjevné poranění související s dlouhodobým a údajným mučivým připoutáním.

Soud by měl pokračovat 9. ledna výslechem dalších asi pěti svědků. Mezi nimi by měla být i ředitelka věznice. O dva dny později, 11. ledna, by mohl padnout v pořadí druhý rozsudek.