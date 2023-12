„Šlo o to, že máme v plánu výstavbu hasičské zbrojnice na bývalém koupališti. Když ta akce byla vypsaná, pojal jsem myšlenku, že by bylo dobré, mít koupaliště vyklizené. Byly tam obrovské hromady hlíny, které se tam v průběhu let navozily. Bohužel jsem kalkuloval, že to bude stát mnohem menší peníze, než to stálo. A rozhodl jsem o tom bez souhlasu zastupitelstva, což byla ta politická chyba, kterou jsem udělal,“ vysvětlil Kopecký, který zatím nebyl z ničeho obviněn.

„K tomuto případu nemáme nic nového ke zveřejnění,“ sdělila Deníku krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Prodej obecní louky na Jihlavsku

Veřejnost zatím nemá k policejnímu prověřování více informací než ty, které zveřejnil sám dnes už bývalý starosta a nyní řadový člen zastupitelstva. Je sice známo, že si policie všechny členy zastupitelstva postupně zvala k výslechu, ale ani ti se nechtějí k ničemu vyjadřovat. Všichni se odvolávají na podepsanou mlčenlivost. Někteří z nich pouze naznačili, že jde o závažná zjištění. Pokud by tedy zájmem policie byl odvoz hlíny bez souhlasu zastupitelstva, je otázkou, jak se bude dál postup policie odvíjet. Deník už o podobné kauze informoval v minulých letech. Někdy v roce 2015 byl obviněn starosta Ježené na Jihlavsku Petr Červinka ze zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinností při správě cizího majetku.

Obvinění stálo na tom, že starosta prodal tamnímu podnikateli obecní louku bez písemného souhlasu zastupitelstva. Nepomohlo mu ani to, že tím vyřešil tíživou situaci s dostavbou kanalizace a čističky odpadních vod. Pozemek totiž prodal za několikanásobně vyšší cenu, než činil odhad. Červinka skončil před soudem. Tříleté trestní stíhání nakonec dopadlo pro orgány činné v trestním řízení fiaskem. Okresní soud v Jihlavě a následně i ten krajský v Brně Červinku zprostil obžaloby. V žádném případě se totiž nejednalo o trestný čin a případ se vůbec neměl dostat až k soudu.

Kauza z Golčova Jeníkova se samozřejmě může v mnoha případech lišit, což ukáže až další vyšetřování. Pavel Kopecký tvrdí, že obci také nevznikla žádná škoda. Doslova své jednání označil za politickou chybu. Výdaje do sto tisíc korun musí totiž na radnici v Jeníkově schvalovat rada města, nad sto tisíc pak zastupitelstvo. Takto je to nastaveno už od devadesátých let minulého století, a není vyloučeno, že se tyto podmínky budou v Jeníkově měnit.

Odvoz hlíny měl stát něco málo přes tři miliony korun. Starosta tvrdí, že se vše seběhlo pod tlakem okolností, a musel jednat rychle. „Zakázku jsem objednal a chtěl jsem ji nechat schválit dodatečně,“ vysvětloval Kopecký. Jenže jak Deník zjistil, Kopecký podle některých zdrojů obeznámených s případem, svým vyjádřením celou kauzu bagatelizuje. Co tím zdroje myslí, není úplně jasné. Odpověď by na to mohl dát hloubkový audit, který město podle informací Deníku zvažuje. Vypracovat by ho měl nový auditor. Poslední audit dopadl dobře, což je údajně podezřelé. Proč, už ale zdroje nevysvětlují.

Zda nakonec radnice audit zadá, či nikoli, není zatím jasné. Pokud ano, je otázkou, zda to bude pro bývalého starostu znamenat nějaké další problémy, či nikoli.