Jihlava – Martin Kremer z Jihlavy je jedním ze sedmnácti lidí, kteří mají podle obžaloby na svědomí fingované dopravní nehody.

Na pojistných podvodech si skupina přišla na statisíce korun. Hlavním organizátorem všech podvodů je podle obžaloby osmačtyřicetiletý taneční instruktor Petr Paul z Puklic u Jihlavy. Ten podle obžaloby většinu fingovaných nehod vymyslel.

Martin Kremer se ke všemu přiznal už na policii a popsal, jak celý proces fungoval. Na pondělní první hlavní líčení se vlastně těšil, protože už chce mít celou záležitost za sebou a začít zase normálně žít.

„Je to pro mne obrovská psychická zátěž. Jsem z něčeho obžalovaný a chci za to trest a mít klid. Myslím, že to takto vnímají i někteří další spoluobžalovaní," přiznal se ke spoluodpovědnosti Martin Kremer.

Jenže dlouho očekávaný soud se nakonec nekonal. Dopředu naplánovaný proces uťal sám hlavní obžalovaný Petr Paul. Pár hodin před začátkem hlavního líčení totiž soudu poslal omluvenku, že je hospitalizovaný v nemocnici kvůli zdravotním problémům s ledvinami.

„Informaci jsme ověřovali přímo v nemocnici. Obžalovaný Paul je skutečně od pátku 23. ledna hospitalizovaný na urologickém oddělení. Obžalovaný navíc trvá na své účasti před soudem. Nezbývá tedy než hlavní líčení odročit," informoval všechny přítomné soudce Zdeněk Chalupa.

Kromě Paula v pondělí k soudu nepřišla ani jeho manželka a spoluobžalovaná v jedné osobě, Žaneta Bartošová Paulová. Ta se omluvila, protože je prý její dítě nemocné. K soudu nepřišli ještě další tři obžalovaní. Místo sedmnácti obžalovaných usedlo ke svým jmenovkám pouze dvanáct z nich. Pro Paula a Kremera je účast na hlavním líčení povinná, proto nemohl soudce proces zahájit, a státní zástupce Kamil Špelda nemohl přečíst ani obžalobu. Hlavní líčení měl navíc soudce naplánována na celý tento týden až do pátku. Veškerá příprava vyzněla doztracena.

Manipulátor lidí

„Je až neuvěřitelné, jak jednoduše může jeden člověk zmařit celý proces. Myslím, že to byl z jeho strany záměr. Tímto likviduje životy ostatních, kteří už to chtějí mít za sebou. Beru to tak, že jsem měl ve skříni nějakého kostlivce, kterého se podařilo vytáhnout. Když se to stalo, tak mi svým způsobem spadl kámen ze srdce. Nyní si chci co nejdřív urovnat život," nastínil své pocity Kremer. Paula označil za dokonalého manipulátora, protože se mu podařilo využít lidi a jejich problémy ke svým podvodům.

„Zmanipuloval desítky lidí, kteří se spolu ani neznají. Dokázal vymyslet různé nápadité konspirace, aby je do toho mohl zatáhnout. Využil špatné finanční i rodinné situace lidí a teď se z toho chce vyvléknout," namítl Kremer. Ten je připraven přiznat svou vinu i před soudem. Nyní bude muset čekat další měsíce, než k tomu bude mít znovu příležitost. Soudce totiž hlavní líčení odročil až na květen.

„Rozhodně budeme sledovat zdravotní stav obžalovaného a jeho hospitalizaci, zda je důvodná či nikoli," upozornil na dálku Paula soudce. Pro soud nebylo včerejší první hlavní líčení vzhledem k tolika obžalovaným jednoduché naplánovat.

„Bylo třeba přestěhovat nábytek, upravit pracovní plány soudu a obeslat všechny obžalované, tak, aby se nám podařilo doručit jim předvolání na hlavní líčení. Veškerá práce tak byla zmařena," poukázal soudce Chalupa.

Namíchl všechny

Svou nevoli neskrýval ani státní zástupce Kamil Špelda. „Obžalovaní si museli vzít své advokáty, museli si zařídit volno v práci a přizpůsobit tomu prakticky celý týden. Všechny tyhle výdaje jsou v jejich neprospěch, proto z toho nemůže mít radost nikdo," řekl.

Žalobce nevyloučil, že pokud by se něco podobného opakovalo i v květnu, nebo by soud zjistil, že hospitalizace byla pouze účelovou obstrukcí, není vyloučeno, že Paul by mohl skončit ve vazbě.

Gang podle zjištění policie inkasoval od pojišťoven od roku 2011 do ledna 2014 za fingované dopravní nehody více než 1,7 milionu korun v hotovosti. Další peníze, 703 tisíc korun, se jim vylákat nepodařilo kvůli porušení pojistných podmínek či podezření na podvod. Petr Paul se podle vyšetřování ve třech případech na podvodech podílel jako spolupachatel. Kriminalistům se podařilo zjistit, že v pěti případech Paul inkasoval za zorganizování podvodu provizi více než 263 tisíc korun.

Za zločin pojistného podvodu hrozí Paulovi a Kremerovi až osm let vězení. Všem ostatním až pět let vězení. Někteří se k činu přiznali, jiní včetně Paula odmítli vypovídat, další trvají na tom, že se nehody skutečně staly.

Obžalovaní

Petr Paul, Puklice

Martin Kremer, Jihlava

Žaneta Paulová, Puklice

Hana Bladská, Jihlava

Lubomír Digrin, Jihlava

Miloš Driml, Puklice

Lukáš Havel, Brtnice

Milan Havlíček, Hodice

Daniel Jeřábek, Jihlava

Jan Koten, Plzeň

Martin Košťál, Jeclov

Petr Marek, Telč

Jakub Patzelt, Jihlava

Luboš Pařil, Suchá – Prostředkovice

Jan Vokřínek mladší, Bítovčice

Jan Vokřínek starší, Bítovčice

Ján Sárközy, Jihlava

Poznámka: tato sídla jsou v okrese Jihlava – Bítovčice, Brtnice, Hodice, Jeclov, Puklice, Suchá – Prostředkovice