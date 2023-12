Vlasta Dočkalová a její manžel Roman Dočkal dostali souhrnný trest i za předchozí trestnou činnost. Dočkalová má jít do vězení na tři a půl roku, Dočkal na čtyři roky. Trest by si měli odpykat ve věznici s ostrahou. Oba dostali i zákaz činnost na sedm let. Dočkalovi soud zabavil i několik desítek tisíc korun.

Milana Poula poslal soud do vězení na tři roky. I on má zákaz činnosti na sedm let a také přišel o peníze na účtech. Čtvrtý obžalovaný Martin Tůma, který se do kauzy podle soudu zapletl jen okrajově a má čistý trestní rejstřík, jako jediný ještě vyvázl s výchovným trestem. Dostal jeden rok s podmíněným odkladem na zkušební dobu osmnácti měsíců.

Právnická osoba Development HB dostala od soudu zákaz činnosti na deset let. „Podrobnější odůvodnění, které bude čítat několik desítek stran, bude rozebráno v písemném vyhotovení rozsudku,“ konstatovala předsedkyně Kerbrová.

Rozhodnutí soudu není pravomocné. Všechny strany si nechaly lhůtu na rozmyšlenou. Obžalovaní se nechtěli po skončení jednání k rozsudku vyjadřovat s tím, že se pravděpodobně odvolají. Kauzou se tak ještě bude muset zabývat Krajský soud v Hradci Králové, pobočka Pardubice.

Kauza se týká výstavby nového bytového domu v Havlíčkově ulici zhruba před pěti lety. „Většina bytů byla prodávána za tržní cenu. Část pak byla prodána značně pod cenou. Rozdíl platili kupující v hotovosti mimo smlouvu. Jednalo se o milionové částky,“ uvedl státní zástupce Kamil Milič.

Peníze v hotovosti bez dokladů podle soudu inkasoval Poul. Dočkalová jako jednatelka pak vybírala další peníze z bankomatu společnosti Development HB. Ty měly být použity na jiné účely, úhradu dluhů, ale i internetové sázení.

Poškozenými v trestním řízení jsou stavební firma, která nedostala asi tři miliony korun za práci a bývalý společník ve firmě. Ten měl přijít asi o sedm milionů korun. Soud je ve čtvrtek se svými nároky odkázal na řízení ve věcech občanskoprávních.

Podvedení majitelé bytů podali samostatnou žalobu. „Současně s trestním stíháním u soudu probíhá mimo jiné insolvenční řízení, v němž poškození uplatňují své pohledávky,“ podotkl Milič.

Většina lidí, která si nové byty v Havlíčkově ulici koupila, má podle žalobce jistotu vlastnictví. Ostatní však musí počkat. O vlastnictví by měl definitivně rozhodnout insolvenční soud. „V mezidobí došlo i k vydražení několika bytů, které byly zablokovány policií,“ upozornil už dříve Milič.

