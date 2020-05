„Obyvatelé čtvrti měli dojem, že řidiči kteří tamtudy jezdí, nedodržují maximální rychlost, která je tam konkrétně 20 kilometrů za hodinu,“ vysvětlil důvod měření Jiří Novotný ředitel městské policie.

Jak upřesnil, přistihli strážníci ve čtvrti zatím jen jednoho řidiče, který rychlost nedodržel. Do čtvrti Boží Muka ale strážníci pravidelně jezdit nebudou. Objeví se tam jen občas v nepravidelných intervalech. To by mělo být pro piráty silnic varováním, neboť nebudou znát dne ani hodiny, kdy je radar odhalí.