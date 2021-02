„Požár vypukl v prostorách toalet a podle výsledků vyšetřování byl založen úmyslně. Hořelo umakartové jádro, ale další podrobnosti zatím sdělovat nebudeme. Případ si převzali kriminalisté,“ konstatovala mluvčí hasičů na Vysočině Petra Musilová.

Požár ale mohl být zástěrkou něčeho mnohem závažnějšího. Podle informací Deníku mu předcházel pokus o vraždu. Čin má mít na svědomí devětačtyřicetiletá žena, která s nožem v ruce napadla svého přítele.

„Mohu potvrdit, že po důkladném prověřování se nám podařilo zjistit, že k napadení ze strany ženy došlo ještě před vypuknutím požáru. Obviněna byla z trestného činu vraždy ve stádiu pokusu a na návrh vyšetřovatele byla vzata do vazby,“ informovala krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

O vazbě rozhodoval Okresní soud v Havlíčkově Brodě na Silvestra 31. prosince. Obviněná ale s rozhodnutím soudu nesouhlasila a podala si proti tomu stížnost. Rozhodnout tak musí Krajský soud v Hradci Králové, pobočka Pardubice.

Hádka přerostla v napadení

Co přesně se v bytě o vánočních svátcích stalo, není jasné. Pravděpodobně došlo mezi obětí a obviněnou ženou k hádce, která přerostla v napadení. Podle hasičů je jasné, že požár byl založen úmyslně. Zda se tím žena snažila maskovat svůj čin, není jasné. Policie ani hasiči k případu nechtějí zveřejnit další informace.

Z domu tehdy hasiči museli evakuovat osmadvacet lidí. „Do nemocnice v Havlíčkově Brodě jsme převezli čtyři osoby, které se nadýchaly zplodin. Všechny byly při vědomí, mimo ohrožení života,“ informoval tehdy mluvčí krajské záchranky Petr Janáček.

Hasičům se podařilo velmi rychle požár lokalizovat a zlikvidovat.

„Majetková škoda vzniklá požárem byla předběžně vyčíslena na osm set tisíc korun. Hasiči svým zásahem uchránili majetek za deset milionů korun,“ konstatovala Musilová.

Střelec ze sjezdovky

Případ z Havlíčkova Brodu byl jedním z pěti nejzávažnějších zločinů, kterými se museli kriminalisté v loňském roce na Vysočině zabývat. Kromě jednoho případu se jim podařilo všechny objasnit. Nevyřešeným zatím zůstává záhadný útok neznámého střelce z loňského srpna poblíž sjezdovky ve Vysoké u Havlíčkova Brodu. Dosud neznámý člověk tehdy nejméně dvěma ranami postřelil projíždějícího motorkáře. Deníku se tehdy podařilo zjistit totožnost oběti i to, že byl obviněn z drogového trestného činu.

„Kriminalisté případ stále prověřují. Pachatel je zatím neznámý,“ uvedla Čírtková.

V květnu vyšetřovali pokus o vraždu v obci na Pelhřimovsku, kde se muž pokusil zabít ženu velmi surovým způsobem.

„Na základě výsledků znaleckého posudku z odvětví zdravotnictví byl případ překvalifikován z těžkého ublížení na zdraví na vraždu ve stádiu pokusu. Pachatel je stíhán vazebně,“ konstatovala Čírtková.

Dalším pokusem o vraždu byl případ z letošního prosince v Jihlavě, kde došlo k napadení nožem. I v tomto případě je viník ve vazbě.

Jedinou dokonanou vraždou je incident mezi bezdomovci, který se stal v červenci u rybníku Stará plovárna v Jihlavě. Z činu byl obžalován Tomáš Černohlávek, který svou oběť umlátil klackem. U soudu v Brně mu za to hrozí trest od deseti do osmnácti let. Původně byl obviněn z vydírání se smrtí, ale vše změnily znalecké posudky, podle nichž byla oběť jednoznačně úmyslně usmrcena.