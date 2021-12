Jako další přišel na řadu kontejner na elektroodpad ve Švabinského ulici. „Bylo to po druhé adventní neděli. Kontejner byl roztržený výbuchem. A zničené bylo i dřevěné kontejnerové stání okolo. Vypadá to na nějakou pyrotechniku, protože nic nebylo ohořelé,“ okomentovala další řádění vandalů mluvčí třebíčské radnice.

Posledním cílem nenechavců v Třebíči se stal stromek v nově zrevitalizovaném parku v lokalitě Hrádku. „Tam jsme vysázeli nové stromy. Jak ovocné, tak i okrasné. Jeden z těchto nových stromů je zlomený. A byl tam poničený i mobiliář. Odpadkový koš byl vylomený z podstavce a pohozený vedle,“ nastínila Irini Martakidisová.

Městští strážníci teď mají plné ruce práce, aby Třebíč uhlídali. „ V rámci běžného výkonu služby monitorují strážníci i veškerou výzdobu ve městě. Protiprávnímu jednání a těmto problémům se snažíme předcházet také prostřednictvím kamerového systému,“ přitakala mluvčí třebíčské městské policie Lucie Šerková.

Zatímco v Třebíči se s vandaly o adventu roztrhl pytel, Žďár si letos na tento negativní jev nestěžuje. I když v minulosti tam museli strážníci také zasahovat. „Nešlo o to, že by vánoční výzdobu někdo vysloveně ničil. Ale lidé lezli do betlému, usedali na slaměnou ovečku a fotili se tam. Hlavně když chodili z večírků. Naštěstí nedošlo k poškození betlému, takže jsme to řešili jen domluvou,“ přiblížil případ šéf žďárských strážníků Martin Kunc.

S poničenou vánočnmí výzdobou se před pár lety setkali i v Brně. Skupinka mladíků ve věku od 25 do 27 let si tam na náměstí Svobody vyhlédla vyřezávanou dřevěnou kozu a rozhodla se ji unést. Celou akci mladíci natáčeli mobilním telefonem. Jejich počin byl zaznamenaný kamerovým systémem a zpozorovali ho i někteří kolemjdoucí. Strážníci dopadli mladíky i se zcizeným dřevěným zvířetem v Poštovské ulici.

Vandalismus se občas objevuje i v dalších městech. I když ne v takové míře, jako je tomu letos v Třebíči. „Problémy s vandalismem tady příliš nemáme. Jen mládež rozdováděná z Mikulášské zábavy tu tradičně otáčí místní značky, takže další dny se nedá na šipky moc spoléhat," usmála se Lucie Dvořáková z Luk nad Jihlavou.

„U nás jsme podobné signály nezaznamenali. A už vůbec ne, pokud jde o vánoční výzdobu. Lidé si ji užívají,“ přidal se starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska.