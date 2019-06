Úsekové měření rychlosti v Chotěboři na Havlíčkobrodsku prověřuje policie. Trestní oznámení podal jeden z občanů města. Existuje totiž podezření, že vedení města celou dobu vybíralo pokuty v rozporu se zákonem. Kriminalisté se případem zabývají už několik týdnů.

„Můžeme potvrdit, že jsme přijali trestní oznámení týkající se měření rychlosti v Chotěboři.

K případu ale v současné době, kdy je naše šetření v samém počátku, nebudeme poskytovat žádné podrobnější informace,“ konstatovala krajská policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková.

Starosta města Tomáš Škaryd (ČSSD) Deníku potvrdil, že se policie o zakázku na měření rychlosti zajímá. „Ano, poskytli jsme jim informace, ale žádné trestní oznámení jsem zatím neviděl, ani nevím, kdo ho podal,“ uvedl Tomáš Škaryd.

Ten potvrdil, že byl zhruba před měsícem na polici podávat vysvětlení. Kromě starosty si policie předvolala i tajemníka úřadu a vedoucího odboru dopravy. Policie zatím nikoho neobvinila. Podle informací Deníku nyní kriminalisté shromažďují podklady a informace, na jejichž základě by teprve měli vyhodnotit, zda bylo měření rychlosti v rozporu se zákonem, a zda se vůbec jedná o trestný čin. Otázkou také bude, jaký policejní útvar bude nakonec kauzu řešit. Vzhledem k výši potencionální škody by to mohlo přejít i do kompetence takzvané krajské kriminálky.

Město má v současné době radary na dvou místech – v Hermannově ulici a v místní části Bílek. Do Hermannovi ulice byl radar přemístěn z chotěbořské místní části Dobkov. Podle starosty to bylo kvůli zvýšení bezpečnosti v Chotěboři. Tomáš Škaryd odhadl, že za celou dobu měření vybralo město na pokutách necelých deset milionů korun. Podle informací Deníku to ale může být až osmnáct milionů. O peníze se pak město dělilo s firmou, která celý systém vlastnila a provozovala. Podle smlouvy mělo město z vybraných pokut 55 a firma 45 procent. Jenže právě toto by mohl být pro město nakonec obrovský problém. Podle zákona totiž není možné, aby šly procenta z vybraných pokut soukromé firmě.

„Instalaci a nastavení stacionárních měřících zařízení, jakož i údržbu software a hardware těchto zařízení, které jinak užívá obecní policie, mohou provádět třetí osoby. Není však přípustné, aby takováto třetí osoba měla jakýkoliv hmotný zájem na výsledcích měření stacionárního zařízení,“ ocitovala z rozsudku Nejvyššího správního soudu vydaného loni na konci května mluvčí Ministerstva dopravy Lenka Rezková a dodala, že rychlost může bez omezení měřit pouze Policie ČR:

„Obecní či městská policie je také oprávněna měřit rychlost vozidel, musí přitom ale dodržovat některá omezení. Především jde o výběr míst, na nichž má měření rychlosti probíhat. Obecní nebo městská policie totiž smí měřit rychlost pouze na místech určených Policií ČR.“

Pokud by se nakonec ukázalo, že vedení města celou dobu porušovalo zákon, mohlo by čelit velké vlně soudních žalob. Pro město by to mohlo mít značné finanční potíže. To si ale dnes nikdo nepřipouští. Podle starosty se systém osvědčil. „Přispělo to ke snížení rychlosti v rizikových úsecích a tím pádem i k větší bezpečnosti ve městě,“ upozornil Tomáš Škaryd.

Podobný problém řeší například v Ústeckém kraji ve Vasrnsdorfu. Tam dokonce někdo dvakrát radary poničil. Tamní policie oba případy vyšetřuje jako poškozování cizí věci, ale zatím nikoho neobvinila. Krajští kriminalisté v Ústí nad Labem se pak stejně jako v Chotěboři zajímají o samotnou zakázku na měření rychlosti. „Zakázku prověřujeme, zatím nebyl nikdo obviněn. Další informace podávat nebudeme,“ uvedla pro Deník tamní krajská policejní mluvčí Alena Bartošová.

Starosta Chotěboře Tomáš Škaryd Deníku řekl, že město nedávno změnilo podmínky, za jakých je systém provozován: „Systém jsme koupili a od 1. května je vše v naší režii.“

Na začátku letošního roku vedení města prohlašovalo, že nakoupí dalších deset radarů i pro okolní obce, které mají o měření zájem. „Vzhledem k nejasné legislativě, nebudeme až do jejího vyjasnění další zařízení nakupovat.“ konstatoval Tomáš Škaryd.

V létě se chystá město přesunout radar z Hermanovi ulice do Havlíčkovi. Důvodem je zvýšení bezpečnosti v této ulici, která patří mezi nejfrekventovanější ve městě.