Děsivá událost v hlavním městě okamžitě připomněla podobný případ z Vysočiny. V říjnu 2014 vyšinutá žena na půdě střední školy ve Žďáru nad Sázavou zabila nožem šestnáctiletého studenta Petra Vejvodu. Mladík vlastním tělem bránil před šílenou ženou své spolužáky. Na jeho památku byla odhalena pamětní deska na budově školy.

Smutné výročí smrti studenta ve Žďáře: i po sedmi letech je vražedkyně ve vězení

„Čas plyne a na škole už nejsou děti, které to zažily. I učitelský sbor se z poloviny obměnil. Občas se někdo zeptá, co plastika na budově školy znamená. Na památku Petra jsme vždy na jeho narozeniny v květnu pořádali turnaj v malé kopané pojmenovaný Memoriál Petra Vejvody. Covid to ale přerušil,“ řekl loni Stanislav Zedníček, který v době činu zastával funkci zástupce ředitele školy. Letos už s největší pravděpodobností nebude dalšímu ročníku memoriálu nic bránit.

Vzala si rukojmí

Od události uběhne už osm let. Orlová ozbrojená nožem a pepřovým sprejem vtrhla do školy v říjnu 2014. Po svém zadržení tvrdila, že tím chtěla upozornit na své psychické problémy. Mimo jiné tvrdila, že ji ovládá nějaký vesmírný stroj a sleduje ji bývalý přítel. Také tvrdila, že počítala s tím, že ji policisté během zásahu zastřelí. Proto vzala jako rukojmí dívku, kterou bodla do břicha a vážně ji zranila. Předtím zranila další studentku.

Vražedkyně Barbora Orlová zůstane v detenci, rozhodl soud

Policejní vyjednavač nakonec docílil toho, že Orlová souhlasila s výměnou zraněné dívky za vyjednavače. Petr Vejvoda, který se zraněné dívky zastal, takové štěstí neměl. Orlovou nakonec zneškodnili policisté pomocí elektrického paralyzéru. Orlová byla obviněna z vraždy a několika dalších činů včetně braní rukojmí, ale nakonec bylo její trestní stíhání pro nepříčetnost zastaveno.

Barboru Orlovou po celou dobu podporuje její matka. Ta je přesvědčena, že dcera úmyslně nikoho neubodala, ale šlo o nešťastnou shodu okolností, při níž si mladík sám naběhl na nůž, kterým na něj údajně pouze jen mířila.

Byla to svině, řekl vrah o oběti. Činu v Jihlavě násilník nelitoval

Orlová se i za pomoci své matky, která ji nikdy nepřestala podporovat, snaží z izolace detenčního ústavu opakovaně dostat do mírnějšího typu zdravotnického zařízení. Zatím ale neúspěšně. Soud v Brně ji každý rok její žádost zamítl, zatím. Pokaždé dal na doporučení lékařů, kteří tvrdí, že je nutné, aby byla společnost před Orlovou i nadále chráněna. Lékaři totiž stále nemohou zaručit, že se vzhledem k její těžké formě schizofrenie, nebude chovat znovu agresivně.

Další její žádost soud s největší pravděpodobností dostane i letos. Zůstane Orlová i nadále v detenci, nebo se po osmi letech ona i její matka dočkají volnějšího režimu? Odpověď bude znovu hledat Městský soud v Brně v létě.