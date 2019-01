Havlíčkův Brod, Praha – Lékaři i personál v Ústřední vojenské nemocnici v Praze se připravují na příjezd bývalého profesionálního vojáka Vlastislava Růžičku z Havlíčkobrodska.

Vlastislav Růžička loni brutálně vraždil. V Praze teď zjistí, zda je paranoidní schizofrenik. | Foto: Deník/archiv

Ten loni brutálně ubodal jednadvacetiletého spolupracovníka ve firmě Pleas v Havlíčkově Brodě.

Růžička své oběti zasadil devětatřicet bodnořezných ran převážně do hlavy, krku a hrudníku. Znalkyně Marta Holanová z Brna konstatovala, že Růžička trpěl v době činu paranoidní schizofrenií. Státní zástupkyně z Hradce Králové nakonec trestní stíhání Růžičky zastavila pro nepříčetnost. Soud pak Růžičku poslal do Psychiatrické nemocnice (PN) v Havlíčkově Brodě. Tam je umístěn na uzavřeném oddělení. V nejbližší době by měl být ale převezen do pražského zařízení. Před několika dny o tom rozhodl brodský okresní soud – na návrh lékařů z Havlíčkova Brodu, kteří Růžičku sledovali půl roku. Došli k názoru, že nemá žádné příznaky, které by svědčily pro paranoidní schizofrenii. Podle nich je nutné zjistit, jestli vůbec Růžička nějakou duševní poruchou trpí, a pokud ano, jakou. Psychiatrička Marta Holanová, ale trvá na tom, že je Růžička schizofrenik.

„Usnesení soudu, který rozhodl o přemístění pacienta do zařízení v Praze, jsme již dostali. Nyní řešíme, kdy a jak se převoz uskuteční. Předpokládám, že nejpozději do pátku už by měl být pacient v pražské nemocnici," popsal ředitel PN v Havlíčkově Brodě Jaromír Mašek.

Psychiatrické oddělení Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice (ÚVN) v Praze poskytuje komplexní spektrum psychiatrických služeb, především se zaměřuje na diagnostiku, léčbu, rehabilitaci a posuzování duševních poruch v jejich akutní fázi. Na příjem vraha z Pleasu jsou podle mluvčí nemocnice Jitky Zinke připraveni. „Oddělení disponuje pracovištěm, které je koncipováno a připraveno na tento typ pacientů nejen po stránce zařízení, vybavení, ale především po stránce odbornosti personálu a zajištění bezpečnosti," uvedla Zinke.

Zkušenosti tamních lékařů s válečnými veterány jsou podle mluvčí na vysoké úrovni a je obecně jednou z významných a prioritních činností včetně prevence a poskytování péče veteránům z 2. světové války.

„Pokud jde o psychiatrickou péči zaměřenou na válečné veterány, při psychiatrickém oddělení ÚVN je pro ně zřízena poradna a také nepřetržitá krizová linka. Služby psychiatrického oddělení mohou využívat jak váleční veteráni, tak jejich rodinní příslušníci během působení v misi i po jejím skončení," popsala Jitka Zinke.

U válečných veteránů se může nejčastěji projevit akutní reakce na stres, posttraumatická stresová porucha, parciální posttraumatická stresová porucha, mohou se objevit psychosomatické obtíže, abusus (nadměrné požívání) alkoholu a drog či sekundární neurotická reakce na zranění.

Růžičku by lékaři v pražské nemocnici měli pozorovat dva až tři měsíce. Výsledkem bude ústavní znalecký posudek. Na jeho základě pak soud rozhodne o dalším Růžičkově osudu.