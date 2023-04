Zaskočený mladík ztratil rovnováhu a spadl na zem, kde mu další ránu uštědřil jiný z trojice agresorů. Ti pak v klidu odešli. Vše je zachyceno na videu, které se aktuálně dostalo do redakce Deníku.

Zdroj: Externí autor

Kromě samotného incidentu je ze záznamu patrné, že se v okolí pohybuje minimálně dalších šest lidí. Video má jen několik vteřin a není z něj patrné, co se dělo dál a jaké šrámy utrpěl napadený mladík a jeho telefon.

Video je staré několik dnů, maximálně týdnů a policie už s ním pracuje. Podobné výtržnosti se ve městě začínají množit. „Od začátku letošního roku evidujeme v Golčově Jeníkově dva případy ublížení na zdraví. U obou se nám podařilo vypátrat pachatele a případy prověřujeme,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová.

V obou případech jde podle mluvčí o skupinu dospělých osob ve věku od osmnácti do sedmadvaceti let. „Pachatelé po předchozí slovní rozepři fyzicky napadli poškozené a zranili je,“ dodala Lébrová.

Také podle starosty města Pavla Kopeckého by se mělo v obou případech jednat o tutéž skupinku lidí. „Nejsou od nás, ale ze sousedního Hostačova. Kromě napadení na náměstí došlo ještě k incidentu u nádraží, kde jeden z obyvatel města napomenul skupinku mladých, aby se chovali slušně. Šlo o to, že snad měli pouštět nahlas hudbu,“ popsal Kopecký.

V loňském roce navíc Jeníkov trápily výtržnosti nepřizpůsobivých přistěhovalců. O tématu psal Deník podrobně v loňském roce. „Přes zimu byl klid, ale obávám se, že s tím, jak se bude oteplovat, mohou se nějaké problémy znovu objevit,“ naznačil Kopecký.

Kriminálka navíc ve městě loni řešila úmrtí muže samotáře, kterého našly děti v jeho zpustlém domě. Muž ležel bez známek života v posteli. První ohledání místa činu naznačovalo smrt cizím zaviněním, ale postupně vyšlo najevo, že se zřejmě jedná o nešťastnou náhodu.

S mužem měli v domě popíjet dva muži. Poškozený měl spadnout ze schodů a vážně se zranit. Místo toho, aby mu jeho kumpáni zavolali záchranku, měli ho uložit do postele, kde muž zemřel. Policie nakonec nikoho neobvinila. Koncem března kriminalisté případ odložili. „Nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu,“ sdělila důvod policejní mluvčí Dana Čírtková.

Bezpečnostní situace v Golčově Jeníkově není v posledních měsících uspokojivá. Obavy z dalších incidentů neskrývá ani vedení města. Situaci by mohlo podle starosty vyřešit i to, že by byla naplněna kapacita místní policejní služebny. „Mám informaci, že by zde mělo být až deset policistů, ale v současné době je tu asi pět policistů, ale reálně snad jen tři. Je jasné, že kdyby byli více vidět v ulicích města, tak by se situace mohla výrazně zlepšit,“ míní starosta Kopecký.

Neuspokojivou situaci na této služebně potvrdila i policie. „Je pravdou, že na policejní stanici v Golčově Jeníkově aktuálně potřebujeme doplnit policisty a v rámci náboru se této lokalitě intenzivně věnujeme,“ konstatovala Čírtková.