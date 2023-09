Většinu hněvu na videu směřovala Alice Večerková k muži, který ji natáčel na mobilní telefon. Večerková totiž v tramvaji cestovala se dvěma psy bez náhubku. Z videa je patrné, že se Večerková po muži v jednu chvíli ohnala vodítkem, což doprovodila patřičnými vulgaritami. Mezi cestujícími v tramvaji to v tu chvíli zašumělo údivem. Video se nakonec dostalo do rukou policie a posloužilo jako důkaz, na jehož základě skončila Večerková ve vazbě.

Nečekaná změna. Soud v Brodě potrestal dozorce ze Světlé nad Sázavou

„Žena byla obviněna z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Na žádost policie ji pak Obvodní soud pro Prahu 4 poslal do vazby,“ potvrdila Deníku mluvčí policie Hlavního města Prahy Violeta Siřišťová.

Večerková byla v minulosti odsouzena za opakované porušení soudního zákazu řízení a opakovaně jí úřady odebraly zvířata kvůli jejich týrání. Právě soudní zákaz chovat zvířata ji nyní přivedl znovu do vazby. Zmíněné video totiž dokazuje, že si Večerková dělá, co chce a dál zákaz porušuje. To by ji znovu mohlo dostat do vězení.

Vybrané incidenty Alice Večerkové ve věznicích:



Světlá nad Sázavou – 30. prosinec 2019: Po vzájemné rozepři s jinou osobou fyzický konflikt.

Přílepy – 19. dubna 2020: Chovala se nevhodně k ostatním odsouzeným a poničila majetek věznice.

Ruzyně (nedatováno, pravděpodobně 2020): Na cele extrémní nepořádek, na zemi voda a odpadky. V reakci na zásah vytopila cely vodou. Byla extrémně vulgární na adresu dozorců.

Ruzyně – 4. května 2020: Rozbila skleněnou výplň okna. O tři dny později znovu vulgárně napadala dozorce.

Video pořídil cestující, který ho poté předal policii a zveřejnil na sociálních sítích. O koho jde, není známo. Video se pak dostalo k obviněným dozorcům ze Světlé nad Sázavou, kteří ho předali Deníku. „Video dokazuje přesně to, co celou dobu u soudu tvrdíme, že je Večerková agresivní a nevyzpytatelná osoba,“ řekl Deníku jeden z obžalovaných.

Obvinila dozorce

Večerková při svém pobytu ve věznici ve Světlé obvinila dozorce z toho, že ji připoutali k okenní mříži a nechali ji tam tři a půl hodiny viset, což jí působilo fyzickou i psychickou bolest. Generální inspekce bezpečnostních sborů nakonec obvinila sedm dozorců z mučení a nelidského zacházení.

Kauzou se zabýval Okresní soud v Havlíčkově Brodě. Tamní soudkyně všechny obžalované dvakrát zprostila viny. Žalobce Lukáš Vodička ale na vině dozorců trval a pokaždé se odvolal. Krajský soud v Pardubicích letos jednoho z obžalovaných viny zprostil a kauzu vrátil zpět do Brodu. Tento týden pak havlíčkobrodský soud všech šest dozorců nečekaně uznal vinnými z trestného činu zneužití pravomoci a potrestal je shodně třemi lety s podmínkou na tři roky a dvouletým zákazem činnosti. Všichni se na místě odvolali. Kauza tak znovu poputuje k odvolacímu soudu do Pardubic.

Obžalovaní jsou z nového vývoje v šoku. „Dá se to číst i jako konec vězeňství v Čechách. Dozorci se nyní budou bát proti odsouzeným ve věznicích zasahovat,“ řekl Deníku po rozsudku jeden z obhájců Josef Kopřiva.

Psycholog: Vyžívá se v konfliktech

Obhájci tento týden soudu navrhovali vypracování nového psychologického posudku na Večerkovou. Impulsem k tomu bylo i zmiňované video. Psychologický posudek na Večerkovou už dělal vězeňský psycholog v Českých Budějovicích, kde se Večerková ocitla po incidentu ve Světlé, a poté i ve věznici Pankrác, kde také obvinila dozorce, že se k ní chovají nevhodně.

Odsouzenou, která obvinila dozorce ze Světlé z mučení, v dětství týral otec

Po rozhovorech s Večerkovou znalec například napsal, že si ve věznici ve Světlé dokázala zjednat respekt. Když ji někdo urážel, začala ho šikanovat či mlátit. Večerková také řekla, že všechny dozorce dostane před soud. „Já když něco dělám, tak ve velkým, hodně moc a v extrému,“ měla říct Večerková. Údajně má na své straně GIBS i ombudsmana. „Až mi jednou rupne v hlavě, tak je napadnu, ale zatím se držím,“ vyjádřila se například Večerková.

V závěru znalec píše, že Večerková usiluje o vyvolání negativních emocí na svou osobu. Vyžívá se v konfliktech a situacích, kde je negativním středem pozornosti, čímž si připadá důležitá. „Při komunikaci s odsouzenou je potřeba věnovat zvýšenou obezřetnost,“ napsal ještě psycholog Jakub Novák.