Za zločin šíření nakažlivé nemoci v době nouzového stavu mu hrozil trest od dvou do osmi let. Nakonec odešel s trestem na dva roky s podmíněným odkladem na jeden rok.

Letos v červenci pak byl odsouzen invalidní důchodce Luděk R. z Jihlavska. Na počátku dubna odpoledne si potřeboval dojet pro barvy do obchodu, a během jízdy způsobil v ulici Smrčenská v Jihlavě dopravní nehodu. Tak se přišlo na to, že měl být kvůli pozitivnímu testu jeho i příbuzných v karanténě.

Loni byl jako první na Vysočině za šíření covid-19 odsouzen známý výtržník Petr Špak z Jihlavy. Špak vědomě porušil karanténu, když odešel z ubytovny a toulal se po městě. Soud ho nakonec poslal do vězení na tři roky.

Pro soud v Pelhřimově to byl teprve druhý případ, kdy se musel v souvislosti s koronavirovou pandemií zabývat trestnými činy šíření nakažlivé nemoci. V druhém případě šlo o dívku, která utekla z výchovného ústavu, přestože byla pozitivní na covid.

Porušili karanténu. Dva vietnamští obchodníci z Pelhřimova vyrazili na nákup do jednoho z tamních nákupních domů, přestože předtím měli pozitivní test na covid. V pondělí 11. října je za to potrestal Okresní soud v Pelhřimově.

