Vloupal se do chaty a ukradl malotraktor a dvacet lahví vína

Jiříkov – Dosud neznámý pachatel se vloupal do rekreační chaty v katastru obce Jiříkov. Po vypáčení vstupních dveří chaty mu padl do oka měnič na elektrickou energii, travní elektrická sekačka dvě desítky lahví různých značek vína. Následně se přesunul do přilehlé kůlny.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Alena Šrámková

„Poté se zřejmě stejný pachatel vloupal po vypáčení petlice do kůlny přináležející k chatě, ze které odcizil malotraktor,“ sdělila policejní mluvčí Dana Čírtková. Zloděj majiteli objektu způsobil škodu v celkové výši přesahující částku 150 000 korun. „Na místo činu vyjeli policisté z obvodního oddělení Chotěboř a poté kompletní výjezd služby kriminální policie a vyšetřování, kteří ohledali místo vloupání a zajistili upotřebitelné stopy. Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže vloupáním,“ dodala Čírtková.

Autor: Jana Kudrhaltová