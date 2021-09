Pachatel se na pozemek a následně i do domu dostal v úterý sedmého září mezi půl desátou dopoledne a polednem. „Dům prohledal a odcizil mimo jiné finanční hotovost, šperky a motorovou pilu. Způsobená škoda byla předběžně vyčíslena na částku přes padesát tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Stanislava Rázlová.

Případ vloupání do rodinného domu v Bohumilicích za bílého dne aktuálně prověřují světelští policisté.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.